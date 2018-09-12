Гол Рэфшорда принес Англии победу над швейцарцами

Исход товарищеской игры между Англией и Швейцарией решил гол нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.



По сравнению с игрой Лиги Наций против Испании главный тренер англичан Гарет Саутгейт сделал девять изменений в составе. Место в старте сохранили лишь защитник "Лестера" Харри Магуайр и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. Шанс проявить себя получили Рубен Лофтус-Чик из "Челси", Джеймс Тарковски из "Бернли", Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" и Данни Уэлбек, представляющий "Арсенал".



Еще один новичок Джек Батленд начал матч крайне неуверенно. На старте голкипер "Стоука" совершил сразу две ошибки в передачах, позволив сопернику проникнуть в штрафную. От беды хозяев спасла лишь нерасторопность швейцарцев.



Вся острота от англичан в первом тайме исходила после стандартов. Сначала Эрик Дайер опасно пробил после подачи штрафного, затем по мячу неплохо приложились Рэшфорд и Александер-Арнольд. Швейцарцы ответили разрезающими передачи и ударом Гаврановича с острого угла. Команде "трех львов" явно не хватало сыгранности в защите.



После перерыва подопечные Гарета Саутгейта заметно прибавили. Следствием этого стал гол, забитый Рэшфордом после длительного розыгрыш углового. Маркус откликнулся на подачу Кайла Уолкера, открывшись на дальней штанге.



Единственный стоящий момент у гостей случился на 64-й минуте, когда вингер "Ливерпуля" Джордан Шакири получил мяч в центре штрафной. "Трех львов" выручил подкатившийся под удар Джон Стоунс.



Оставшаяся часть матча не запомнилась громкими событиями, за исключением дебюта за сборную Бена Чилуэлла – публика "Кинг-Пауэр" горячо поприветствовала левого защитника "Лестера". С ним в составе англичане удержали победу и избежали антирекорда из четвертого поражения подряд.



Сборная Англии — сборная Швейцарии — 1:0 (0:0)



Гол: Рэшфорд 53.



Англия: Батленд, Уолкер, Тарковски (Стоунс 61), Магуайр, Александер-Арнольд, Дайер, Дельф (Хендерсон 68), Лофтус-Чик (Лингард 61), Роуз (Чилуэлл 79), Рэфшорд, Уэлбек (Кейн 61)



Швейцария: Зоммер, Шер, Джуру, Аканжи (Мехмеди 46), Лихтштайнер, Закария (Фернандеш 66), Джака, Фройлер (Цубер 66), Родригес (Мубандже 46), Шакири (Сеферович 80), Гавранович (Айети 66)



Предупреждения: Хендерсон — Лихтштайнер.