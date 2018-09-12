Гол Рэфшорда принес Англии победу над швейцарцами

Маркус Рэшфорд Исход товарищеской игры между Англией и Швейцарией решил гол нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

По сравнению с игрой Лиги Наций против Испании главный тренер англичан Гарет Саутгейт сделал девять изменений в составе. Место в старте сохранили лишь защитник "Лестера" Харри Магуайр и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. Шанс проявить себя получили Рубен Лофтус-Чик из "Челси", Джеймс Тарковски из "Бернли", Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" и Данни Уэлбек, представляющий "Арсенал".

Еще один новичок Джек Батленд начал матч крайне неуверенно. На старте голкипер "Стоука" совершил сразу две ошибки в передачах, позволив сопернику проникнуть в штрафную. От беды хозяев спасла лишь нерасторопность швейцарцев.

Вся острота от англичан в первом тайме исходила после стандартов. Сначала Эрик Дайер опасно пробил после подачи штрафного, затем по мячу неплохо приложились Рэшфорд и Александер-Арнольд. Швейцарцы ответили разрезающими передачи и ударом Гаврановича с острого угла. Команде "трех львов" явно не хватало сыгранности в защите.

После перерыва подопечные Гарета Саутгейта заметно прибавили. Следствием этого стал гол, забитый Рэшфордом после длительного розыгрыш углового. Маркус откликнулся на подачу Кайла Уолкера, открывшись на дальней штанге.

Единственный стоящий момент у гостей случился на 64-й минуте, когда вингер "Ливерпуля" Джордан Шакири получил мяч в центре штрафной. "Трех львов" выручил подкатившийся под удар Джон Стоунс.

Оставшаяся часть матча не запомнилась громкими событиями, за исключением дебюта за сборную Бена Чилуэлла – публика "Кинг-Пауэр" горячо поприветствовала левого защитника "Лестера". С ним в составе англичане удержали победу и избежали антирекорда из четвертого поражения подряд.

Сборная Англии — сборная Швейцарии — 1:0 (0:0)

Гол: Рэшфорд 53.

Англия: Батленд, Уолкер, Тарковски (Стоунс 61), Магуайр, Александер-Арнольд, Дайер, Дельф (Хендерсон 68), Лофтус-Чик (Лингард 61), Роуз (Чилуэлл 79), Рэфшорд, Уэлбек (Кейн 61)

Швейцария: Зоммер, Шер, Джуру, Аканжи (Мехмеди 46), Лихтштайнер, Закария (Фернандеш 66), Джака, Фройлер (Цубер 66), Родригес (Мубандже 46), Шакири (Сеферович 80), Гавранович (Айети 66)

Предупреждения: Хендерсон — Лихтштайнер.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Швейцарии

Автор foxmcfc   

Дата 12.09.2018 00:05

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  1. only--liverpool 12.09.2018 02:17 # only--liverpool
    Не смотрел. Только Ливерпуль.

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  2. beatboy 12.09.2018 00:52 # beatboy
    Вали в Сити Маркус! Ты давно перерос эту помойку где тебя не ценят!

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  3. fakekafake 12.09.2018 00:19 # fakekafake
    Макгрегора призвали выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под песню Егора Крида - и за челси притопить.

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  4. yen33 12.09.2018 00:03 # yen33
    Унылая игра

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