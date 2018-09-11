Эриксен: "Многие хотят играть, как "Тоттенхэм"

Плеймейкер "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен уверен, что многие команды завидуют стилю "шпор".

Под руководством Маурисио Почеттино "шпоры" до сих пор не выиграли ни одного трофея, зато завоевали уважение нейтральных зрителей. Эриксен уверен, что конкуренты завидуют привлекательному стилю "Тоттенхэма".



"В сборной Дании я играю ближе к чужим воротам, в "Тоттенхэме", наоборот, принимаю больше участия в розыгрыше мяча. Моя роль отличается от позиции в клубе".



"Думаю, сейчас все хотят играть, как "Тоттенхэм". Мы показываем привлекательный футбол, быстро передвигаем мяч и создаем много моментов", - цитирует Эриксена Evening Standard.

