"Юнайтед" готов продлить контракты с восемью игроками

В течение этого сезона "Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракты или заключить новые с восемью игроками первой команды.

В данный момент сразу несколько подопечных Жозе Моуриньо уже вступили в заключительные 12 месяцев по своим действующим трудовым договорам. В их числе Давид Де Хеа, Антонио Валенсия, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Маттео Дармиан, Андреас Перейра, Джеймс Уилсон и Антони Мартиаль.



Хорошая новость для "красных дьяволов" заключаются в том, что контракт каждого из этих игроков предусматривает опцию продления на один год. Таким образом, клуб не рискует потерять кого-либо из этой восьмерки следующим летом свободным агентом.



Manchester Evening News отмечает, что по крайней мере в случае с Де Хеа и Мартиалем "Юнайтед" не просто надеется продлить действующие контракты, а заключить новые долгосрочные. Переговоры об этом уже идут.



Добавим, что следующим летом истекают и контракты Люка Шоу, Эшли Янга, Хуана Маты и Андера Эрреры. Их будущее пока находится в подвешенном состоянии.