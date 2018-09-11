Лофтус-Чик готов быть терпеливым

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик заявил, что готов искать баланс между терпением и желанием играть за "Челси".

Уверенно отыграв прошлый сезон в аренде за "Кристал Пэлас" и попав в заявку сборной Англии на ЧМ-2018, Рубен заявил, что теперь уже не будет довольствоваться ролью резервиста.



Вернувшись этим летом на "Стэмфорд Бридж", пока Лофтус-Чик отметился двумя появлениями на замену. К своим 22 годам полузащитник накопил лишь 34 матча за родной клуб, включая 13 в старте, однако Рубен не видит в этом трагедии.



"В 22 года ты уже чувствуешь себя довольно старым, когда вспоминаешь, что некоторые парни играют с 17-18 лет".



"Я бы хотел похвастать большим количеством матчей к настоящему моменту, но просто таков мой путь, и я просто должен быть терпеливым".



"Я позитивно смотрю на вещи. Я играл за сборную Англии и играл хорошо, когда мне давался шанс, хотя провел не так много матчей на клубном уровне. Так что этот фактор не является определяющим", — сообщил Лофтус-Чик Sky Sports.