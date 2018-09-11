Саутгейта не беспокоит потенциальный антирекорд сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что его не беспокоит потенциальный антирекорд из четырех поражений подряд.

С учетом Чемпионата Мира, англичане проиграли уже в трех матчах подряд. В случае поражения в товарищеском матче против Швейцарии команда обновит свой антирекорд.



Тем не менее, такой расклад не смущает Гарета перед игрой на "Кинг Пауэр" во вторник вечером. Саутгейт напомнил журналистам, чего добилась сборная минувшим летом.



"Знаете, не так уж часто сборная Англии играла в полуфинале Чемпионата Мира и претендовала на третье место. Вы можете переосмыслить статистику и подогнать ее под свою мысль, но, если честно, меня это не беспокоит. Я уже привык к этому", - цитирует Саутгейта The Telegraph.