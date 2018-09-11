Лихтштайнер: "Еще никогда не сидел три матча подряд на лавке"

Защитник "Арсенала" Штефан Лихтштайнер заявил, что не привык сидеть на лавке запасных, но все равно не планирует завершать игровую карьеру.

Минувшим летом Лихтштайнер перебрался на "Эмирейтс" свободным агентом из "Ювентуса", но пока отметился лишь одним появлением на замену в Премьер-Лиге, вчистую проигрывая конкуренцию Эктору Беллерину.



По словам 34-летнего игрока сборной Швейцарии, он легко мог перейти в другой клуб, где имел бы твердое место в стартовом составе, однако Штефан хотел продолжать выступать на самом высоком уровне.



"Летом у меня были варианты с пятью другими клубами, в которых я бы смог играть 47 из 50 матчей за сезон. Недостаток игровой практики раздражает меня не так сильно, как в 2011 году, когда я перешел в "Ювентус", но я хотел отправиться именно в большой клуб. Я искал испытание с высокими требованиями в новой лиге".



"Именно поэтому я самого начала знал, что в "Арсенале" мне придется сражаться за место в основе с Эктором Беллерином. Отступить назад — это не для меня".



"Если я буду вынужден признать, что уже не могу поддерживать свой уровень прежних лет, значит время пришло. Но в таком случае я не только уйду из швейцарской сборной, но и закончу свою карьеру вообще. Но что касается моих физических показателей, то они соответствуют 28-летнему".



"Для меня довольно необычно сидеть в запасе. Три матча на лавке — такого никогда не случалось со мной. Если ты многого достиг в своей карьере, ты многого ожидаешь от себя и хочешь играть. Но также я знаю, что у меня будут шансы играть матчи", — сообщил Лихтштайнер Sportal.