Алдервейрелд отрицает, что хотел уйти из "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил, что минувшим летом у него не было желания уйти в другой клуб.

Во второй половине прошлого сезона Алдервейрелд лишился место в стартовом составе "шпор". Главный тренер Маурисио Почеттино объяснял это последствиями травмы, а злые языки утверждали, что клуб наказывает игрока за нежелание продлевать контракт.



Минувшим летом Тоби связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако "шпоры" оценили свою звезду более 50 миллионов фунтов. В результате 29-летний бельгиец остался в Северном Лондоне, о чем совершенно не жалеет.



"Каждый говорил, что я был полон желания уйти из "Тоттенхэма". Это неправда. Летом я быстро понял, что "Тоттенхэм" хочет сохранить меня. Поэтому я должен был сражаться за возвращение в стартовый состав. Снова быть в команде — это победа для меня".



"Я просто стараюсь помогать "Тоттенхэму" как можно сильнее, используя свои качества. А что касается моего будущего, то все сказанное в прессе было каждый раз неправдой", — цитирует Алдервейрелда Sky Sports.