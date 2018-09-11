Виллиан хочет провести в "Челси" еще пять лет

Виллиан Вингер Виллиан заявил, что всегда связывал свое будущее с "Челси" и надеется пробыть в лондонском клубе 10 лет.

С момента назначения Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед" не утихают слухи о желании португальского тренера воссоединиться с Виллианом. Вдобавок минувшим летом "Барселона" сделала аж три предложения о покупке игрока сборной Бразилии.

Несмотря на столь серьезный интерес к своей персоне, у Виллиана не было и мысли о смене клуба. 30-летний вингер надеется провести на "Стэмфорд Бридж" еще пять лет в дополнение к тем пяти, что уже позади.

"Много людей говорили различные вещи, но я сам никогда не говорил, что хочу уйти из "Челси". Никогда. Наоборот, я всегда говорил, что хочу остаться в "Челси" на как можно более длительное время, и я счастлив быть здесь".

"У меня никогда не было посторонних мыслей. С момента моего перехода я всегда планировал провести здесь как можно больше времени. Сейчас я здесь уже пять лет и надеюсь провести еще пять".

"Я знаю, у меня осталось два года по своему контракту, но я надеюсь выступать в Премьер-Лиге еще много лет".

"Я был очень рад провести здесь пять лет. Я выигрывал титулы и провел много матчей, испытав множество счастливых моментов. Также были и грустные моменты, но это часть игры. Это были очень хорошие пять лет для меня, и я горд быть игроком "Челси", — цитирует Виллиана Sky Sports.



Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 11.09.2018 17:12 # hachidlo
    Игрок основы только тогда, когда команда играет уберхерова.
    Когда же команда на подъёме, Педро всегда более предпочителен, в силу своей игровой универсальности и разнообразия.

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  2. stilinski 11.09.2018 17:05 # stilinski
    Знатный please-дун

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  3. danny949494 11.09.2018 16:53 # danny949494
    Дурак что ли? Продать летом.

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  4. gio 11.09.2018 16:09 # gio
    ибанутый?

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