Виллиан хочет провести в "Челси" еще пять лет

Вингер Виллиан заявил, что всегда связывал свое будущее с "Челси" и надеется пробыть в лондонском клубе 10 лет.

С момента назначения Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед" не утихают слухи о желании португальского тренера воссоединиться с Виллианом. Вдобавок минувшим летом "Барселона" сделала аж три предложения о покупке игрока сборной Бразилии.



Несмотря на столь серьезный интерес к своей персоне, у Виллиана не было и мысли о смене клуба. 30-летний вингер надеется провести на "Стэмфорд Бридж" еще пять лет в дополнение к тем пяти, что уже позади.



"Много людей говорили различные вещи, но я сам никогда не говорил, что хочу уйти из "Челси". Никогда. Наоборот, я всегда говорил, что хочу остаться в "Челси" на как можно более длительное время, и я счастлив быть здесь".



"У меня никогда не было посторонних мыслей. С момента моего перехода я всегда планировал провести здесь как можно больше времени. Сейчас я здесь уже пять лет и надеюсь провести еще пять".



"Я знаю, у меня осталось два года по своему контракту, но я надеюсь выступать в Премьер-Лиге еще много лет".



"Я был очень рад провести здесь пять лет. Я выигрывал титулы и провел много матчей, испытав множество счастливых моментов. Также были и грустные моменты, но это часть игры. Это были очень хорошие пять лет для меня, и я горд быть игроком "Челси", — цитирует Виллиана Sky Sports.