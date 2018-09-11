Виллиан хочет провести в "Челси" еще пять лет
Вингер Виллиан заявил, что всегда связывал свое будущее с "Челси" и надеется пробыть в лондонском клубе 10 лет.
С момента назначения Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед" не утихают слухи о желании португальского тренера воссоединиться с Виллианом. Вдобавок минувшим летом "Барселона" сделала аж три предложения о покупке игрока сборной Бразилии.
Несмотря на столь серьезный интерес к своей персоне, у Виллиана не было и мысли о смене клуба. 30-летний вингер надеется провести на "Стэмфорд Бридж" еще пять лет в дополнение к тем пяти, что уже позади.
"Много людей говорили различные вещи, но я сам никогда не говорил, что хочу уйти из "Челси". Никогда. Наоборот, я всегда говорил, что хочу остаться в "Челси" на как можно более длительное время, и я счастлив быть здесь".
"У меня никогда не было посторонних мыслей. С момента моего перехода я всегда планировал провести здесь как можно больше времени. Сейчас я здесь уже пять лет и надеюсь провести еще пять".
"Я знаю, у меня осталось два года по своему контракту, но я надеюсь выступать в Премьер-Лиге еще много лет".
"Я был очень рад провести здесь пять лет. Я выигрывал титулы и провел много матчей, испытав множество счастливых моментов. Также были и грустные моменты, но это часть игры. Это были очень хорошие пять лет для меня, и я горд быть игроком "Челси", — цитирует Виллиана Sky Sports.
11.09.2018 16:00
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Игрок основы только тогда, когда команда играет уберхерова.
Когда же команда на подъёме, Педро всегда более предпочителен, в силу своей игровой универсальности и разнообразия.
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Знатный please-дун
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Дурак что ли? Продать летом.
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ибанутый?
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