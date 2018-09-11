Мошири докупил акций "Эвертона"

Хозяин "Эвертона" Фарад Мошири увеличил свою долю в клубе до почти 67 процентов.

Напомним, свои первые инвестиции в мерсисайдский клуб Мошири совершил еще в феврале 2016 — вскоре после продажи своего пакета акций "Арсенала" Алишеру Усманову, который впоследствии сам избавился от ценных бумаг лондонцев.



Уже тогда Мошири стал фактическим хозяином "ирисок", хотя и не единоличным собственником клуба. А сегодня стало известно, что иранский бизнесмен нарастил свою долю в "Эвертоне" на 18.7% — до 68.6%.



В официальном заявлении, посвященном этому событию, также сообщается, что не позднее июля 2019 Мошири купит дополнительные акции, после чего его доля составит 77.2%.



Важно отметить, что по достижении рубежа в 75% Мошири уже не придется торговаться с миноритарными акционерами — Фарад сможет выкупить оставшиеся доли в принудительном порядке.



Добавим, личное состояние Мошири оценивается в 1.7 млрд. долларов. В ближайшие месяцы Фарад собирается сосредоточиться на ускорении планов по строительству нового стадиона взамен "Гудисон Парк".