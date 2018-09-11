Мошири докупил акций "Эвертона"

Фарад Мошири Хозяин "Эвертона" Фарад Мошири увеличил свою долю в клубе до почти 67 процентов.

Напомним, свои первые инвестиции в мерсисайдский клуб Мошири совершил еще в феврале 2016 — вскоре после продажи своего пакета акций "Арсенала" Алишеру Усманову, который впоследствии сам избавился от ценных бумаг лондонцев.

Уже тогда Мошири стал фактическим хозяином "ирисок", хотя и не единоличным собственником клуба. А сегодня стало известно, что иранский бизнесмен нарастил свою долю в "Эвертоне" на 18.7% — до 68.6%.

В официальном заявлении, посвященном этому событию, также сообщается, что не позднее июля 2019 Мошири купит дополнительные акции, после чего его доля составит 77.2%.

Важно отметить, что по достижении рубежа в 75% Мошири уже не придется торговаться с миноритарными акционерами — Фарад сможет выкупить оставшиеся доли в принудительном порядке.

Добавим, личное состояние Мошири оценивается в 1.7 млрд. долларов. В ближайшие месяцы Фарад собирается сосредоточиться на ускорении планов по строительству нового стадиона взамен "Гудисон Парк".



Метки Мошири, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 628

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fanstevengerrard 11.09.2018 16:02 # fanstevengerrard
    Прикиньте ,через если через пару лет будет новый сити или челси?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: