Льорис надеется сыграть с "Ливерпулем"

Уго Льорис Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис хочет восстановиться от травмы к субботнем матчу Премьер-Лиги с "Ливерпулем".

Из-за травмы бедра Льорис пропустил последний матч перед международной паузой против "Уотфорда" и не поехал в расположение сборной Франции на стартовые матчи Лиги Наций. Без него в воротах чемпионов Мира неплохо зарекомендовал себя Альфонс Ареоля из ПСЖ.

Однако Уго надеется восстановиться к домашнему матчу с "Ливерпулем", который пройдет в субботу и откроет программу пятого тура Премьер-Лиги.

"Я усердно работаю, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Думаю, у меня есть шанс сыграть с "Ливерпулем". Посмотрим, как я буду чувствовать себя по ходу недели", - сообщил Льорис RMC.




Метки Льорис, Тоттенхэм, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 11.09.2018 14:40

Количество просмотров Просмотров: 479

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 11.09.2018 14:46 # electric
    В ландан вазелин завезли чтоль? Сначала Али, теперь этот.

    (ответить)

  2. olegxit 11.09.2018 14:43 # olegxit
    Вынесут скаузиролов нафиг

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: