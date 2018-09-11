Льорис надеется сыграть с "Ливерпулем"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис хочет восстановиться от травмы к субботнем матчу Премьер-Лиги с "Ливерпулем".

Из-за травмы бедра Льорис пропустил последний матч перед международной паузой против "Уотфорда" и не поехал в расположение сборной Франции на стартовые матчи Лиги Наций. Без него в воротах чемпионов Мира неплохо зарекомендовал себя Альфонс Ареоля из ПСЖ.



Однако Уго надеется восстановиться к домашнему матчу с "Ливерпулем", который пройдет в субботу и откроет программу пятого тура Премьер-Лиги.



"Я усердно работаю, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Думаю, у меня есть шанс сыграть с "Ливерпулем". Посмотрим, как я буду чувствовать себя по ходу недели", - сообщил Льорис RMC.