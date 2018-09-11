Саутгейт больше не гарантирует Уолкеру место в старте

Уокер и Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера, что отныне тому не гарантировано место в стартовом составе.

На Чемпионате Мира в России Уолкер действовал на позиции крайнего центрального защитника, но в матче Лиге Наций с Испанией все 90 минут просидел на скамейке запасных, наблюдая за игрой Кирана Триппьера и Джо Гомеса. Теперь Саутгейт объяснил, что Кайл должен быть готов к конкуренции.

"Мы хотели посмотреть на Джо Гомеса против команды топ-уровня. Что касается Кайла, то в его идеальном мире он играет вингбека. Поэтому нам так важно пробовать других игроков, только так у нас появятся варианты на позицию крайнего центрального защитника. Затем, если место будет свободно, мы сможем использовать Кайла на фланге".

"Я по-прежнему думаю, что Кайл показывает великолепную игру. И он по-прежнему на это способен. Я думаю, что он может закрыть обе позиции. В конце концов, Кайл очень универсальный защитник и хорош в предотвращении контратак", - сообщил Саутгейт Daily Mirror.




Метки Манчестер Сити, сборная Англии, Уолкер

Автор foxmcfc   

Дата 11.09.2018 14:00

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  1. gio 11.09.2018 14:54 # gio
    он же бутсы забыл в клубе по наставлению лысого шарлатана, теперь поплатится местом в сборной а рахимка так вообще заявил что потянул спину чтоб сберечь силы на АПЛ. Мошенники

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  2. kos9k 11.09.2018 14:38 # kos9k
    тень Гомеса, да

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  3. arkan 11.09.2018 14:30 # arkan
    Toper

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