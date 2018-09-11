Саутгейт больше не гарантирует Уолкеру место в старте

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера, что отныне тому не гарантировано место в стартовом составе.

На Чемпионате Мира в России Уолкер действовал на позиции крайнего центрального защитника, но в матче Лиге Наций с Испанией все 90 минут просидел на скамейке запасных, наблюдая за игрой Кирана Триппьера и Джо Гомеса. Теперь Саутгейт объяснил, что Кайл должен быть готов к конкуренции.



"Мы хотели посмотреть на Джо Гомеса против команды топ-уровня. Что касается Кайла, то в его идеальном мире он играет вингбека. Поэтому нам так важно пробовать других игроков, только так у нас появятся варианты на позицию крайнего центрального защитника. Затем, если место будет свободно, мы сможем использовать Кайла на фланге".



"Я по-прежнему думаю, что Кайл показывает великолепную игру. И он по-прежнему на это способен. Я думаю, что он может закрыть обе позиции. В конце концов, Кайл очень универсальный защитник и хорош в предотвращении контратак", - сообщил Саутгейт Daily Mirror.