Сарри: "Только отец может заставить меня бросить курить"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что только его отец может убедить его бросить курение.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом из Неаполя, Сарри не отказался от своей вредной привычки выкуривать по пять пачек в день. По слухам, "синие" даже оборудовали персональную курилку для итальянского специалиста на своем стадионе.



Несмотря на ощутимый вред здоровью, Сарри не собирается бросать курить — до тех пор, пока этого не попросит его отец Америго.



"Когда мой отец узнал, что мне поступило предложение от "Челси", он сказал мне отправляться в Лондон, потому что это будет правильно".



"Пока я работаю здесь, он не просил меня перестать курить. Он единственный человек, который может на пять минут поколебать мои убеждения", — сообщил Сарри Il Mattino.