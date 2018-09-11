Сарри: "Только отец может заставить меня бросить курить"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что только его отец может убедить его бросить курение.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом из Неаполя, Сарри не отказался от своей вредной привычки выкуривать по пять пачек в день. По слухам, "синие" даже оборудовали персональную курилку для итальянского специалиста на своем стадионе.

Несмотря на ощутимый вред здоровью, Сарри не собирается бросать курить — до тех пор, пока этого не попросит его отец Америго.

"Когда мой отец узнал, что мне поступило предложение от "Челси", он сказал мне отправляться в Лондон, потому что это будет правильно".

"Пока я работаю здесь, он не просил меня перестать курить. Он единственный человек, который может на пять минут поколебать мои убеждения", — сообщил Сарри Il Mattino.



Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1709

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. olegxit 11.09.2018 14:46 # olegxit
    Это явно перебор.. звездит саррик.

    (ответить)

  2. fc-oil 11.09.2018 14:22 # fc-oil
    Косячок уже задымил весь Щолси.

    (ответить)

  3. keita 11.09.2018 13:53 # keita
    5 пачек в день. 100/12 = 8шт. Т.е он курит каждые 7.5 минут. Если учесть, что ему скорее всего подготовили спец курилку на базе Челси, то когда же он тренирует? Между этими 7.5 минутами? Или он пыхтит прямо на на тренировках? Ебанутый

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 11.09.2018 13:29 # pistolero-lfc
    Сарри не отказался от своей вредной привычки выкуривать по пять пачек в день.

    то есть он может просто сыграть в ящик в любой момент?!

    (ответить)

  5. bes-ter 11.09.2018 13:16 # bes-ter
    5 пачек в день это конечно мощно... но может это утка? Я знал людей по 2.5 пачки выкуривающие... но 5

    (ответить)

  6. hammersmith 11.09.2018 13:05 # hammersmith
    по пять пачек в день

    Источник: http://fapl.ru/posts/65165/

    пиздеж жуткий

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: