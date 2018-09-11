Робиньо планировал перейти в "Челси" вместо "Сити"

Бразильский нападающий Робиньо рассказал, что в 2008 году планировал перейти из "Реала" в "Челси", но по причине разногласий двух клубов был вынужден отправиться в "Манчестер Сити".

10 лет назад именно с приобретения Робиньо стоимостью 32.5 миллионов фунтов началась революция "горожан" при шейхе Мансуре. Впоследствии бразилец забил 14 голов в 41 матче за клуб, после чего был отправлен в аренду в "Сантос", а затем продан в "Милан".



По словам Робиньо, он вообще не планировал переходить в "Сити", а собирался поработать со своим соотечественником Луисом Фелипе Сколари в "Челси".



"Моей главной целью был переход в "Челси". Большой Фил (Сколари) говорил, что я действительно пригожусь его команде, которую он считал недостаточно креативной".



"Однако "Реал" поссорился с "Челси" — им не понравилось, что "Челси" начал продавать футболки с моим именем до заключения сделки. Я практически уверен, что эта ошибка стала одной из главных причин сорвавшегося трансфера, поскольку для "Реала" это было важно".



"Вдобавок они совершенно не желали отпускать меня в клуб, который тоже выступает в Лиге Чемпионов — "Челси" выступал, но "Сити" нет".



"Я перешел в отличный клуб, и меня там приняли наилучшим образом. Я наслаждался этими полутора годами в Манчестере, несмотря на то, что этот город значительно холоднее Мадрида!" — рассказал Робиньо FouFourTwo.