Робиньо планировал перейти в "Челси" вместо "Сити"
Бразильский нападающий Робиньо рассказал, что в 2008 году планировал перейти из "Реала" в "Челси", но по причине разногласий двух клубов был вынужден отправиться в "Манчестер Сити".
10 лет назад именно с приобретения Робиньо стоимостью 32.5 миллионов фунтов началась революция "горожан" при шейхе Мансуре. Впоследствии бразилец забил 14 голов в 41 матче за клуб, после чего был отправлен в аренду в "Сантос", а затем продан в "Милан".
По словам Робиньо, он вообще не планировал переходить в "Сити", а собирался поработать со своим соотечественником Луисом Фелипе Сколари в "Челси".
"Моей главной целью был переход в "Челси". Большой Фил (Сколари) говорил, что я действительно пригожусь его команде, которую он считал недостаточно креативной".
"Однако "Реал" поссорился с "Челси" — им не понравилось, что "Челси" начал продавать футболки с моим именем до заключения сделки. Я практически уверен, что эта ошибка стала одной из главных причин сорвавшегося трансфера, поскольку для "Реала" это было важно".
"Вдобавок они совершенно не желали отпускать меня в клуб, который тоже выступает в Лиге Чемпионов — "Челси" выступал, но "Сити" нет".
"Я перешел в отличный клуб, и меня там приняли наилучшим образом. Я наслаждался этими полутора годами в Манчестере, несмотря на то, что этот город значительно холоднее Мадрида!" — рассказал Робиньо FouFourTwo.
11.09.2018 12:00
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А как болельщики Челси были рады тому, что твой трансфер в Лондон сорвался!
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негр, ты не имеешь права жаловаться на погоду! заткнись и беги!
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помню как в дебюте за Сити со штрафного забил
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пись пись на Щолси
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