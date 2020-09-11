Саутгейт обсуждает новый контракт со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что ведет переговоры о новом контракте, который свяжет его будущее до Чемпионата Мира в Катаре.

Как известно, действующий контракт Саутгейта с FA истекает уже летом 2020 года. На днях Гарет заметил, что все внимание уделяет матчам Лиги Наций, а переговоры могут подождать.



Однако перед товарищеским матчем против Швейцарии тренер подтвердил, что уже ведет диалог на эту тему с Ассоциацией. Саутгейт сосредоточен на насущных делах, но вполне открыт к продлению сотрудничества.



"В первую очередь я сосредоточен на своей непосредственной работе, но да, мы уже провели стартовый раунд переговоров. Спешить некуда, ведь мой действующий контракт рассчитан еще на 22 месяца".



"Я не хочу вдаваться в детали, потому что не готов отвлекаться от игры. Я сосредоточен только на матче со Швейцарией. Моя следующая цель – сделать команду максимально конкурентоспособной", - сообщил Саутгейт The Independent.