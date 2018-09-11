УЕФА объявил об увеличении призовых за Лигу Чемпионов

УЕФА объявил, что в этом сезоне призовые за участие в Лиге Чемпионов увеличатся на 38 процентов — до 1.95 миллиардов евро (1.74 млрд. фунтов).

Напомним, в сезоне 2018/19 Англия будет представлена в элитном европейском турнире "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Первые матчи группового этапа состоятся уже на следующей неделе.



В преддверии старта турнира УЕФА рассказал о новом принципе, согласно которому 32 клуба, рассортированные по восьми квартетам, поделят призовые.



— 25 процентов от общей суммы призовых (488 млн. евро) будут поделены поровну между всеми 32 клубами.



— Еще 30 процентов (585 млн. евро) будут распределены в зависимости от клубного рейтинга, рассчитываемого за 10-летний период.



— 15 процентов (292 млн. евро) от общего куша — так называемый "рыночный пул". Этот параметр зависит от того, сколько клубы зарабатывают на трансляциях своих матчей в Лиге Чемпионов.



— Оставшиеся 30 процентов УЕФА поделит по спортивному принципу — в зависимости от того, как далеко продвинутся клубы по турнирной сетке.



Таким образом, в качестве гарантированной доли каждый из четырех клубов Премьер-Лиги получит по 15.25 млн. евро.



Особое значение представляет введение коэффициентов за 10-летний период. В данный момент выше других английских клубов в этом рейтинге располагается "Юнайтед" (5 место), тогда как "Сити" — 14-й, "Ливерпуль" — 15-й, "Тоттенхэм" — 25-й. "Челси" и "Арсенал", которые не принимают участие в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, на шестой и девятой строчках, соответственно.