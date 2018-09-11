Магуайр "не был близок" к переходу в "Юнайтед"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр заявил, что даже не был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

В летнее трансферное окно главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо находился в поисках центрального защитника топ-уровня. Достоверно известно, что в списке целей "Юнайтед" значился и Магуайр, ярко себя проявивший на ЧМ-2018 в составе сборной Англии.



Однако "лисы" наотрез отказались продавать свою звезду, а сам Харри не проявил особого рвения к переходу в "Юнайтед". По словам 25-летнего защитника, на этой неделе заключившего новый контракт, он был рад остаться на "Кинг Пауэр".



"Нет, я не думаю, что переход был близок. Некоторый интерес действительно существовал, но после разговора с владельцами, которые хотели сохранить меня в клубе и продлить мой контракт, у меня не было никаких других мыслей, кроме как о том, что я хочу играть за этот клуб".



"Последние два года получились выдающимися для меня. Как вы знаете, я вылетел из Премьер-Лиги с "Халлом", а перед прошлым сезоном перешел в такой замечательный клуб, как "Лестер".



"Я сыграл каждый матч в Премьер-Лиге и отправился на Чемпионат Мира, где мы добрались до полуфинала, и я по-настоящему горжусь этим", — цитирует Магуайра Goal.