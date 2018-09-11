Эриксен хочет забивать за "Тоттенхэм", как за сборную Дании

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что хочет перенести свою впечатляющую результативность в сборной Дании на клубный уровень.

В 18 последних матчах за национальную команду Эриксен забил 15 голов, включая дубль в победном для датчан поединке Лиги Наций против Уэльса в минувшее воскресенье (2:0).



А вот в 10 последних матчах за "шпор" 26-летний полузащитник не отличился ни разу. Кристиан жаждет это исправить в новом сезоне.



"Замечательно набрать такую форму, особенно перед уикендом. Я всегда наношу много ударов, даже в Премьер-Лиге, но там я просто не забиваю. Я стараюсь выходить на хорошие позиции в каждом матче, чтобы что-нибудь создать или нанести удар, но в национальной команде мяч просто продолжает идти в сетку".



"Забивать с пенальти легко, но мы создаем моменты и при открытой игре. Важно лишь их использовать", — приводит слова Эриксена Sky Sports.