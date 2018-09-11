Люк Шоу не поможет "Юнайтед" против "Уотфорда"

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" в субботу из-за травмы головы, полученной в сборной Англии.

Напомним, в начале второго тайма матча Лиги Наций против испанцев в минувшую субботу Шоу получил травму, которая на первый взгляд могла показаться страшной. После жесткого единоборства с Дани Карвахалем в воздухе англичанин упал на газон и ударился головой.

Доктора несколько минут колдовали над Люком, который затем был унесен с поля на носилках в и корсете на шее. К счастью, Шоу довольно быстро пришел в себя, и срочная госпитализация ему не потребовалась.

В понедельник 23-летний защитник вернулся в расположение своего клуба, где прошел дополнительное обследование. И хотя сейчас опасения насчет здоровья Шоу уже миновали, Люку придется отдохнуть положенные при сотрясении семь дней, сообщает Sky Sports.

Таким образом, Шоу пропустит выезд к одной из трех команд, демонстрирующих 100-процентный результат на старте нового сезона. Занять место Люка на левом фланге обороны может ветеран Эшли Янг.



Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2018 07:00

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  1. scauzer11 11.09.2018 07:16 # scauzer11
    ну тут изи победа Уотфорда и так было ясно))

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  2. chebrec 11.09.2018 07:12 # chebrec
    Только норм играть начал

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