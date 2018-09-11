Макелеле уверен, что Сарри будет успешен в "Челси"
Бывший полузащитник "Челси" Клод Макелеле уверен, что главный тренер "синих" Маурицио Сарри сможет добиться больших успехов на "Стэмфорд Бридж".
С запозданием приступив в работе в лондонском клубе минувшим летом, Сарри выиграл все четыре первых матча нового сезона Премьер-Лиги, что весьма воодушевило поклонников "Челси".
Макелеле считает, что "синие" уже играют иначе, и верит, что такая игра может обеспечить клубу трофеи.
"Думаю, "Челси" уже сильно изменился. В Премьер-Лиге много хороших команд, и конкуренция здесь зашкаливает".
"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", а также команды поменьше располагают хорошими игроками, поэтому им будет сложно выиграть Премьер-Лигу. Уверен насчет этого".
"Тем не менее, у Сарри хорошие игроки. Азар здесь, Канте здесь. Такого рода игроки способны помочь "Челси" предстать в ином свете, нежели мы видели прежде".
"Думаю, Сарри способен на то, чтобы творить историю с "Челси", — цитирует Макелеле Goal.
11.09.2018 06:00
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Последние комментарии:
Камон Щолбси!
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«Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", а также команды поменьше
Ну вы поняли, в славных командах северного Лондона, и портовичках так же имеются не плохие игроки
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