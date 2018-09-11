Анонс матча Англия — Швейцария

Во вторник вечером сборная Англии проведет домашний товарищеский матч против швейцарцев. Необычной эту игру делает то, что состоится она на "Кинг Пауэр".

Несмотря на тот оптимизм, который царил вокруг национальной команды в период Чемпионата Мира минувшим летом, сейчас подопечные Гарета Саутгейта находятся на пороге четвертого кряду поражения. До этого англичане уступили Хорватии, Бельгии и Испании.



Вместе с тем Саутгейт и его игроки уже не раз говорили, что не видят повода для беспокойства в проигрышной серии. Гарет призывать разделять период до ЧМ-2018 и после.



"Немногие английские команды играли в полуфинале Чемпионата Мира и в матче за третье место, поэтому данную статистику можно воспринимать, как вам захочется".



"С нашей точки зрения, мы не хотим создавать привычку проигрывать матчи, но сыграть три матча подряд против очень классных команд — это довольно редкий случай в международном футболе, поэтому нам нужно сосредоточиться на своей игре и улучшении команды. Мы должны думать о вещах, которые может контролировать", — сообщил Саутгейт.



Что касается соперника Англии, швейцарцев, то они завершили выступление на ЧМ-2018, проиграв в 1/8 финала Швеции — которую впоследствии подопечные Саутгейта уверенно одолели в четвертьфинале.



Это будет 25-я встреча Англии и Швейцарии. У родоначальников футбола 16 побед и три поражения.



Швейцария выиграла только один из 21 последнего матча против Англии — 2:1 в отборе к ЧМ-1982.



Англичане забивали в 22 из 24 предыдущих матчей против швейцарцев, не сумев отличиться в мае 1947 (0:1) и сентябре 1977 (0:0).



Англичане не проигрывают Швейцарии уже 10 матчей кряду на своем поле (включая нейтральные).



"Кинг Пауэр" примет матч сборной Англии всего лишь во второй раз после победы 2:1 над Сербией в товарищеской встрече в 2003 году.



Англия проиграла лишь один из 19 последних домашних матчей за пределами "Уэмбли" — 0:1 Испании в феврале 2007 на "Олд Траффорд".



В составе сборной Англии ожидаются многочисленные изменения. Могут дебютировать на взрослом уровне игроки "Лестера" Бен Чилуэлл и Демарай Грей. Люк Шоу и Деле Алли вернулись в свои клубы с травмами. Маркус Рэшфорд под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Харри Кейн получит передышку, а Эрик Дайер примерит капитанскую повязку. Место в воротах должен занять Джек Батленд.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная Швейцарии

Лестер. Стадион "Кинг Пауэр". 22:00 Онлайн-трансляция