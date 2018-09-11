Жилберто Силва надеется, что Торрейра станет для "Арсенала" своим Канте

Бывший полузащитник "Арсенала" Жилберто Силва надеется, что новичок Лукас Торрейра станет для "Арсенала" своим Нголо Канте.

Известно, что два года назад "канониры" претендовали на Канте, но француз предпочел перейти в "Челси". Этим летом "Арсенал" все-таки укрепил опорную зону, пригласив Торрейру. Жилберто надеется, что уругваец окажет на "пушкарей" сопоставимый эффект.



"Я наблюдал за ним на Чемпионате Мира, он очень хорошо трудился в опорной зоне Уругвая. Если вы видели, как он играет, то заметили, что Торрейра не усложняет и принимает простые решения".



"Он является своего рода щитом для четверки защитников, заодно поддерживает атаку, пытаясь найти нападающих. До перехода Торрейры в "Арсенале" не было таких игроков".



"Сможет ли он стать для "Арсенала" тем, кем является Канте для "Челси"? Я надеюсь на это. По крайней мере, у Торрейры есть потенциал и все необходимые качества для этого", - цитирует Жилберто Goal.