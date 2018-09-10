"Тоттенхэм" нацелился на Чилуэлла и Де Йонга

Френки Де Йонг "Тоттенхэм" рассматривает левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла и полузащитника "Аякса" Френки Де Йонга в качестве своих трансферных целей.

И хотя минувшим летом "шпоры" не подписали ни одного новичка, этот факт ничуть не меняет трансферную политику лондонского клуба, который привык находить талантливых игроков и воспитывать из них звезд.

По информации The Telegraph, "Тоттенхэм" внимательно следит за прогрессом 21-летнего Чилуэлла, который сыграл во всех четырех матчах "лис" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Правды ради, Бен давно находится на радаре у больших клубов. В свое время приобрести защитника, который может дебютировать за сборную Англии против швейцарцев во вторник, пытались "Арсенал" и "Ливерпуль".

Ожидается, что со своим предложением по Чилуэллу "Тоттенхэм" повременит до окончания сезона, когда у англичанина останется всего два года по контракту с "Лестером". Бен может заменить в Северном Лондоне Данни Роуза, чье долгосрочное будущее туманно.

Что касается 21-летнего Де Йонга, то его "шпоры" готовы попытаться приобрести уже в январе. Талантливый голландец может рассматриваться в качестве замены для Муссы Дембеле, вступившего в заключительный год по своему контракту.

Добавим, лишь на днях издание Mundo Deportivo сообщало, что "Тоттенхэм" уже выдвинул стартовое предложение по Френки, но на сумму в 45 миллионов фунтов последовал отказ.



Метки Аякс, Де Йонг, Лестер, Тоттенхэм, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2018 22:00

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