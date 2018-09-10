Деле Алли будет готов к "Ливерпулю"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли должен поправиться к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу.

22-летний Алли получил мышечное растяжение в проигранном англичанами матче Лиги Наций против Испании в минувшую субботу (1:2).Пройдя медицинское обследование, Деле отбыл в свой клуб на лечение.



К счастью для "шпор", травма Алли не носит серьезного характера. Нескольких дней полузащитнику будет достаточно, чтобы привести себя в форму к противостоянию с "Ливерпулем" на "Уэмбли".



"У Алли лишь небольшое растяжение, и он должен быть в порядке для своего клуба к уикенду. Что касается вторника, то это слишком рано для него", — сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт Sky Sports перед товарищеским матчем против Швейцарии.