Деле Алли будет готов к "Ливерпулю"

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли должен поправиться к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу.

22-летний Алли получил мышечное растяжение в проигранном англичанами матче Лиги Наций против Испании в минувшую субботу (1:2).Пройдя медицинское обследование, Деле отбыл в свой клуб на лечение.

К счастью для "шпор", травма Алли не носит серьезного характера. Нескольких дней полузащитнику будет достаточно, чтобы привести себя в форму к противостоянию с "Ливерпулем" на "Уэмбли".

"У Алли лишь небольшое растяжение, и он должен быть в порядке для своего клуба к уикенду. Что касается вторника, то это слишком рано для него", — сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт Sky Sports перед товарищеским матчем против Швейцарии.



Метки Алли, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2018 21:00

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  1. largo-winch 10.09.2018 21:46 # largo-winch
    Зачем Ливерпулю это днище

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  2. electric 10.09.2018 21:42 # electric
    Ну пусть тогда разминает ротовую полость.

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  3. chr1s8rown 10.09.2018 21:10 # chr1s8rown
    не поможет

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