Ловрен может провести в лазарете еще месяц

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рискует задержаться в лазарете еще на один месяц.

Напомним, в этом сезоне 29-летний Ловрен не сыграл ни минуты. Это стало следствием проблем с брюшными мышцами, которые возникли у Деяна на пути сборной Хорватии к финалу Чемпионата Мира в России.



Как сообщает Liverpool Echo, сейчас Ловрен уже приступил к пробежкам и занимается с мячом на базе в Мелвуде. Изначально возвращение Деяна к полноценным тренировкам ожидалось позже в сентябре, однако медицинский штаб "красных" может слегка сдвинуть временные рамки.



Учитывая характер травмы, "Ливерпуль" вынужден тщательно дозировать нагрузку, которую получает защитник. Таким образом, возвращение Ловрена на футбольное поле может быть отложено до выезда к "Хаддерсфилду" 20 октября, после следующей международной паузы.



При этом точных сроков "красные" не ставят. Если Деян вернется раньше матча с "терьерами", это будет приятным бонусом для Юргена Клоппа, чью команду ожидает суровый график в ближайшие недели.