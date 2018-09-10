Ловрен может провести в лазарете еще месяц

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рискует задержаться в лазарете еще на один месяц.

Напомним, в этом сезоне 29-летний Ловрен не сыграл ни минуты. Это стало следствием проблем с брюшными мышцами, которые возникли у Деяна на пути сборной Хорватии к финалу Чемпионата Мира в России.

Как сообщает Liverpool Echo, сейчас Ловрен уже приступил к пробежкам и занимается с мячом на базе в Мелвуде. Изначально возвращение Деяна к полноценным тренировкам ожидалось позже в сентябре, однако медицинский штаб "красных" может слегка сдвинуть временные рамки.

Учитывая характер травмы, "Ливерпуль" вынужден тщательно дозировать нагрузку, которую получает защитник. Таким образом, возвращение Ловрена на футбольное поле может быть отложено до выезда к "Хаддерсфилду" 20 октября, после следующей международной паузы.

При этом точных сроков "красные" не ставят. Если Деян вернется раньше матча с "терьерами", это будет приятным бонусом для Юргена Клоппа, чью команду ожидает суровый график в ближайшие недели.



Метки Ливерпуль, Ловрен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 10.09.2018 21:14 # gerrard08
    Збс. Нет ловрена - набиваются клиншиты.

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  2. only--liverpool 10.09.2018 21:06 # only--liverpool
    Пока похую пусть отдохнет

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  3. manutd-20champ 10.09.2018 20:46 # manutd-20champ
    отряд не заметил потери бойца

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  4. iskander8sg 10.09.2018 20:28 # iskander8sg
    Отличная новость))
    А лучше два))

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  5. dragonishka 10.09.2018 20:21 # dragonishka
    Здоровья

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  6. chr1s8rown 10.09.2018 20:20 # chr1s8rown
    как ж заебал этот хорват .

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