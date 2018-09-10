Алиадьер убедил Гендузи перейти в "Арсенал"

Бывший нападающий "Арсенала" Жереми Алиадьер признался, что поспособствовал трансферу Маттео Гендузи на "Эмирейтс".

Прошлым летом на 19-летнего Гендузи претендовали дортмундская "Боруссия" и ПСЖ, но талантливый полузащитник предпочел "Арсенал". "Канониры" заплатили за тинейджера 8 миллионов фунтов, а поспособствовал сделке выступавший ранее за лондонский клуб Алиадьер.



"Когда я впервые увидел Маттео в деле, я понял, что он обладает особенными качествами. Для меня не стало сюрпризом, что им интересовались сразу несколько больших команд".



"Когда мы познакомились, я сказал ему, что правильнее будет перейти в "Арсенал". Ты можешь уйти в большой клуб и никогда не получить шанса, а "Арсенал" всегда дает молодым игрокам возможность проявить себя", - сообщил Алиадьер Evening Standard.