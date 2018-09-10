Брэйди попросила болельщиков "Вест Хэма" поддержать Пеллегрини

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди выразила полную поддержку главному тренеру Мануэлю Пеллегрини после серии из четыре поражений.

Не набрав ни одного очка к середине сентября, Пеллегрини подходит к гостевому матчу с "Эвертоном" под громадным давлением со стороны болельщиков и прессы. Однако Брэйди заверила, что речь об увольнении чилийца не идет, а заодно попросила поддержать Мануэля.



"Мы назначали тренера, сделавшего самую успешную карьеру среди тех, кто когда-либо работал в "Вест Хэме". Потратив 100 миллионов фунтов на новичков все мы хотим, чтобы Мануэль значительно улучшил команду".



"Этого еще не произошло, но я уверена, что скоро все начнет меняться. Самое главное сплотиться вокруг тренера и держаться вместе. Новой команде нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Критика в адрес конкретных игроков или тренера не поможет нашему общему делу".



"Они нуждаются в поддержке многих, в том числе болельщиков и боссов клуба. В руководстве все уверены, что у нас есть задатки отличной команды", - сообщила Брэйди The Sun.