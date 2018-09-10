Шакири надеется прервать бестрофейную серию Ливерпуля

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири надеется, что его опыт в "Баварии" поможет "красным" прервать трофейную засуху.

Последний трофей мерсисайдцы выиграли еще в 2012 году. С тех пор команда довольствуется участием в финалах и местом в топ-4 Премьер-Лиги. Шакири надеется, что его богатый опыт побед в "Баварии" поможет "Ливерпулю" прервать неудачную серию.

"Нашей целью остается трофей. Мы хотим двигаться от игры к игре, мы думаем только о следующем матче, но в этом сезоне мы хотим закончить сезон, выиграв какой-нибудь турнир".

"В первую очередь мы должны показывать хороший футбол. Но мы также понимаем, насколько важное значение имеют трофеи. Я выиграл много всего с "Баварией, и надеюсь, что этот опыт поможет нам", - сообщил Шакири ESPN.




Метки Ливерпуль, Шакири

Автор foxmcfc   

Дата 10.09.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 10.09.2018 18:05 # mancityman
    А как лузерпульцы надеяться

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  2. mrsam 10.09.2018 17:45 # mrsam
    Какой наглец! Пара месяцев как перешел, а уже покушается на традиции, которые формировались в клубе годами. Ничего, старожилы встанут на защиту традиций.

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  3. royal-arsenal 10.09.2018 17:20 # royal-arsenal
    Удачи

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  4. ccchelsea 10.09.2018 17:13 # ccchelsea
    Многие надеялись, но безрезультатно.

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  5. ben-arfa 10.09.2018 17:03 # ben-arfa
    А в итоге прервет беспроигрышную

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