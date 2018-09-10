Шакири надеется прервать бестрофейную серию Ливерпуля

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири надеется, что его опыт в "Баварии" поможет "красным" прервать трофейную засуху.

Последний трофей мерсисайдцы выиграли еще в 2012 году. С тех пор команда довольствуется участием в финалах и местом в топ-4 Премьер-Лиги. Шакири надеется, что его богатый опыт побед в "Баварии" поможет "Ливерпулю" прервать неудачную серию.



"Нашей целью остается трофей. Мы хотим двигаться от игры к игре, мы думаем только о следующем матче, но в этом сезоне мы хотим закончить сезон, выиграв какой-нибудь турнир".



"В первую очередь мы должны показывать хороший футбол. Но мы также понимаем, насколько важное значение имеют трофеи. Я выиграл много всего с "Баварией, и надеюсь, что этот опыт поможет нам", - сообщил Шакири ESPN.