Газидис продолжит работу в "Арсенале"
"Милан" отказался от приглашения исполнительного директора "Арсенала" Ивана Газидиса.
На старте сезона Газидис уведомил боссов лондонского клуба о поступившем ему предложении от "Милана". Представитель Серии А звал Ивана с желанием найти решение финансовых проблем, ставших тяжелым грузом в последние годы.
Однако Corriere dello Sport утверждает, что переговоры между Газидисом и "Миланом" не увенчались успехом. Иван затребовал оклад в 4 миллиона евро в год и ряд бонусов, что итальянскому клубу оказалось не по карману.
Издание уточняет, что "Милан" уже начал поиск альтернативных кандидатур. Что касается Газидиса, то он теперь, вероятно, продолжит работу в "Арсенале", где трудоустроен с ноября 2008 года.
10.09.2018 16:00
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мужик!
удачи
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