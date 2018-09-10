Газидис продолжит работу в "Арсенале"

"Милан" отказался от приглашения исполнительного директора "Арсенала" Ивана Газидиса.

На старте сезона Газидис уведомил боссов лондонского клуба о поступившем ему предложении от "Милана". Представитель Серии А звал Ивана с желанием найти решение финансовых проблем, ставших тяжелым грузом в последние годы.



Однако Corriere dello Sport утверждает, что переговоры между Газидисом и "Миланом" не увенчались успехом. Иван затребовал оклад в 4 миллиона евро в год и ряд бонусов, что итальянскому клубу оказалось не по карману.



Издание уточняет, что "Милан" уже начал поиск альтернативных кандидатур. Что касается Газидиса, то он теперь, вероятно, продолжит работу в "Арсенале", где трудоустроен с ноября 2008 года.