Объявлены номинанты на попадание в символическую сборную FIFPro

FIFA FIFPro World11 Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) объявила имена 55 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную мира по итогам 2018 года.

По итогам голосования почти 25 тысяч профессиональных футболистов из 65 стран мира ФИФА и FIFPro определили 55 наиболее достойных. В их числе оказались и 15 игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги.

Состав символической сборной будет объявлен во время торжественной церемонии в Лондоне 24 сентября. Тогда же ФИФА назовет имя Игрока Года.

Номинанты в символическую сборную ФИФА FIFPro World11

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" / ПСЖ), Тибо Куртуа ("Челси" / "Реал"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас ("Реал"), Марк-Андре Тер Штеген.

Защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Дани Алвес (ПСЖ), Дани Карвахаль ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Виргил Ван Дейк ("Саутгемптон" / "Ливерпуль"), Диего Годин ("Атлетико"), Матс Хуммельс, Йозуа Киммих ("Бавария"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Марсело ("Реал"), Йерри Мина ("Барселона" / "Эвертон"), Бенжамен Павар ("Штутгарт"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Тиагу Силва (ПСЖ, Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Самюэль Умтити ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"), Шиме Врсалько ("Атлетико" / "Интер"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Каземиро ("Реал"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль" / "Барселона"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эден Азар ("Челси"), Андрес Иньеста ("Барселона" / "Виссел Кобе"), Иско ("Реал"), Нголо Канте ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Модрич ("Реал"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона"), Давид Сильва ("Манчестер Сити"), Артуро Видаль ("Бавария" / "Барселона").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал" / "Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Луис Суарес ("Барселона"), Марио Манджукич ("Ювентус"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Карим Бензема ("Реал").



Метки FIFPro, награды, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1571

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Последние комментарии:




  1. ask 10.09.2018 16:32 # ask
    Кавани?

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  2. mrjingles 10.09.2018 16:22 # mrjingles
    4 от Ливерпуля
    4 от Маню
    3 от Мансити
    2 от Тотни
    1 от Щолси
    0 от заднеприводных вафлёров-опущенцев

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  3. capkuc 10.09.2018 15:47 # capkuc
    Где Фирмино?!

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  4. bezviz 10.09.2018 15:33 # bezviz
    что здесь делают лошары из лузерпуля? разве достойны находиться в этом списке те, кто самым позорным образом был о6оссан в финале ЛЧ? я считаю что этот список не компетентен и лузерпульцы в нем лишь для моральной поддержки падшего бестрофейника, такая своеобразная футбольная толерантность, есть к геям, неграм, а тут к лузерпулю...ван дик что вообще, как, почему? привозила редкостный...

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  5. quavo 10.09.2018 15:29 # quavo
    Мина блять ))
    Тоби и вертонген где?

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  6. tigerpool 10.09.2018 15:29 # tigerpool
    Мильнера не взяли, долбаящеры гонимые.

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  7. vyrentz 10.09.2018 15:26 # vyrentz
    Сразу видно какой клуб тащит Англию.

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  8. brown-ale 10.09.2018 15:14 # brown-ale
    Вертонгена прокатили.

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  9. zagzag 10.09.2018 15:10 # zagzag
    Кариус в номинации вратарь должен быть, как никак до финала ЛЧ пацанов вытащил :D ahahah

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  10. mr-lamps 10.09.2018 15:07 # mr-lamps
    Кайл Уолкер ("Тоттенхэм")

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