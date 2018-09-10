Алли травмировался в сборной Англии

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли досрочно покинул расположение сборной Англии из-за мышечного растяжения.

На прошлой неделе команда Гарета Саутгейта уже лишилась из-за травм левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, плеймейкера "Ливерпуля" Адама Лаллану и нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Перед товарищеской игрой со Швейцарией лагерь сборной покинул и 22-летний Алли. Как сообщает Daily Mirror, врачи диагностировали у Деле растяжение мышц.

Лидер "Тоттенхэма" уже вернулся на лечение в свой клуб и совершенно точно не сыграет во вторник на "Кинг Пауэр". Сроки его восстановления позже уточнит главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.




Метки Алли, сборная Англии, Тоттенхэм, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 10.09.2018 14:40

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  1. blackdreamer 10.09.2018 15:20 # blackdreamer
    изи для лфк

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  2. lfcynwa 10.09.2018 14:53 # lfcynwa
    оч надеюсь что с нами сыграет - хочется видеть два оптимальных состава

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  3. chebrec 10.09.2018 14:48 # chebrec
    Потеря для петушков

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