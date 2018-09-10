Алли травмировался в сборной Англии
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли досрочно покинул расположение сборной Англии из-за мышечного растяжения.
На прошлой неделе команда Гарета Саутгейта уже лишилась из-за травм левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, плеймейкера "Ливерпуля" Адама Лаллану и нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.
Перед товарищеской игрой со Швейцарией лагерь сборной покинул и 22-летний Алли. Как сообщает Daily Mirror, врачи диагностировали у Деле растяжение мышц.
Лидер "Тоттенхэма" уже вернулся на лечение в свой клуб и совершенно точно не сыграет во вторник на "Кинг Пауэр". Сроки его восстановления позже уточнит главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.
10.09.2018 14:40
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изи для лфк
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