Алли травмировался в сборной Англии

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли досрочно покинул расположение сборной Англии из-за мышечного растяжения.

На прошлой неделе команда Гарета Саутгейта уже лишилась из-за травм левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, плеймейкера "Ливерпуля" Адама Лаллану и нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.



Перед товарищеской игрой со Швейцарией лагерь сборной покинул и 22-летний Алли. Как сообщает Daily Mirror, врачи диагностировали у Деле растяжение мышц.



Лидер "Тоттенхэма" уже вернулся на лечение в свой клуб и совершенно точно не сыграет во вторник на "Кинг Пауэр". Сроки его восстановления позже уточнит главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.