Уэлбек не паникует из-за отсутствия игровой практики в "Арсенале"

Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек не волнуется насчет дефицита игрового времени на "Эмирейтс".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал Уэлбека на матч Лиги Наций с Испанией, который состоялся в эту субботу, но предупредил, что дважды подумает в следующий раз.



Саутгейта смущает, что на старте сезона Данни выходил только со скамейки запасных, проигрывая конкуренцию Пьер-Эмерику Обамеянгу и Александру Лакасетту. Сам Уэлбек не паникует по этому поводу и готов ждать своего шанса.



"Нет, я не переживаю по этому поводу. Я делаю все, что в моих силах, стараюсь показывать свою лучшую игру. Я усердно тренируюсь и жду своего шанса. Когда он придет, я должен им воспользоваться", - сообщил Уэлбек Daily Mirror.