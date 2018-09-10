Ширер советует Рэшфорду покинуть "Юнайтед"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер посоветовал Маркусу Рэфшорду из "Манчестер Юнайтед" найти клуб, где он будет основным игроком.

В минувшую субботу Рэшфорд ярко провел домашний матч Лиги Наций против Испании, открыв счет. В своем клубе Маркус не может рассчитывать на доверие тренера и появляется на поле только со скамейки запасных.



Вдобавок Рэшфорд действует на позиции левого вингера, что ограничивает его потенциал в атаке. Ширер посоветовал тинейджеру задуматься о смене клуба.



"Пока Ромелу Лукаку в форме, место основного нападающего ему не занять. Пока их тренером остается Жозе Моуриньо, "Юнайтед" не будет играть в двух нападающих, чтобы уместить их обоих".



"Даже если Лукаку внезапно травмируется, его позицию с высокой долей вероятности займет Алексис Санчес. И доверится ли Моуриньо Рэшфорду, если ему понадобится еще один форвард? Думаю, он лучше выйдет на трансферный рынок и потратится на зрелого игрока".



"Манчестер Юнайтед" остается великим клубом, но если Маркус хочет вырасти в большого нападающего, ему следует уйти туда, где он будет играть в атаке. Это позволит ему сделать следующий шаг в развитии", - сообщил Ширер The Sun.