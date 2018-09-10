Мерфи считает, что Моуриньо стал противоположностью Клоппа
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что в этом сезоне Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" стал противоположностью главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
Отменно потрудившись на трансферном рынке минувшим летом и получив дополнительный заряд уверенности, "Ливерпуль" начал сезон с четырех побед в Премьер-Лиге, тогда как "Юнайтед" уже успел потерпеть два поражения.
Хуже всего на "Олд Траффорд" — эта та негативная атмосфера, которая сложилась вокруг Моуриньо. Мерфи считает, что Жозе нужно срочно изменить свое поведение, пока не стало слишком поздно.
В данный момент Клопп представляет собой все то, чем не является Моуриньо".
"Болельщики "Ливерпуля" обожают его искренность и его энтузиазм. Он отлично встроил себя в клуб, сделал себя его частью, а именно этого Моуриньо и не удалось".
"Моуриньо более успешен как тренер, и в конечном счете это является определяющим. Однако больше всего в случае с Моуриньо беспокоит его поведение и недостаточное желание сражаться".
"Они очень непохожи на какую-либо другую команду "Манчестер Юнайтед" из прошлого, да и на какую-либо предыдущую команду самого Моуриньо".
"И я не представляю себе, как он сможет быстро исправить ситуацию, если кардинально не изменит свое отношение. Однако я не ожидаю, что это произойдет", — сообщил Мерфи Daily Mail.
10.09.2018 12:00
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не понятно, чего столько времени Вудворт с этим переводчиком телится. давно бы уже его гнали в зашей. тем более там Зизу свободен
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