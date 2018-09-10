Джон Барнс хочет, чтобы "Ливерпуль" был ближе к "Сити", даже без трофеев

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс посоветовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу бросить все силы на борьбу с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, даже если это будет означать очередной бестрофейный сезон.

После трех лет работы в клубе и внушительных трат на трансферном рынке от Клоппа очевидным образом ожидают трофеев. Недавно полузащитник "красных" Джеймс Милнер даже предположил, что Кубок Лиги мог бы стать неплохим началом.



Однако Барнс, дважды становившийся чемпионом Англии в составе "Ливерпуля", не видит смысла во второстепенных трофеях. Джон хочет, чтобы подопечные Клоппа постарались приблизиться к "Сити".



"Люди говорят о том, что "Ливерпулю" нужно выиграть какой-нибудь трофей, но они ошибаются. Мы можем выиграть Кубок Англии, одолев "Суиндон" или "Транмир", но в чем смысл?"



"Ты можешь выиграть трофей, не встречаясь с командами топ-уровня. Нельзя просто взять и выигрывать трофей, потому что ты не знаешь, с кем тебе придется играть".



"Зато в лиге ты прекрасно знаешь, с кем играешь каждую неделю. Полагаю, следует сосредоточиться на том, чтобы быть ближе к вершине".



"Я знаю, что люди называют завоевание трофеев успехом, но я бы предпочел быть на 10 очков ближе к "Манчестер Сити" и не выиграть трофеев, чем выиграть Кубок Лиги или Лигу Европы и быть в 25 очках позади "Сити".



"Только близость к вершине таблицы демонстрирует, насколько ты хорош на самом деле", — сообщил Барнс Daily Express.