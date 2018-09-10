Рюдигер считает Азара вторым лучшим игроком в мире

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что его одноклубник Эден Азар является вторым лучшим игроком в мире, уступая только Лионелю Месси из "Барселоны".

Несмотря на позднее возвращение из отпуска, Азар очень ярко начал новый сезон. Бельгийский вингер отметился двумя голами за свой клуб в Премьер-Лиге, а в минувшую пятницу отличился и за свою сборную в матче против Шотландии.



Что касается Рюдигера, то он на минувшей неделе сыграл за сборную Германии против Франции (0:0). Когда Антонио попросили оценить восходящую звезду соперника Килиана Мбаппе, то защитник дал понять, что нападающий "трехцветных" пока не дотягивает до лучших, к которым он относит Азара.



"Он невероятно быстр, действительно хороший игрок. Чтобы остановить его, нужно противодействовать ему командой. Если делать это в одиночку... Что ж, удачи! Но для меня лучшим в мире является Месси, затем Азар", — цитирует Рюдигера Sports Mole.