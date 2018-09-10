Саутгейт хочет найти "нового Гаскойна" для сборной Англии
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что за последние полвека у родоначальников футбола был только один атакующий полузащитник истинно мирового уровня в лице Пола Гаскойна.
В минувшую субботу англичане потерпели домашнее поражение от сборной Испании со счетом 1:2. Подопечные Саутгейта не смогли сдержать Тиаго Алькантару, который дирижировал атакующей игрой гостей, как не смогли сдержать Лука Модрича в полуфинальном матче с Хорватией на ЧМ-2018.
Саутгейт мечтает, чтобы у него тоже появился такого рода игрок. По мнению Гарета, Англия не знает подобных футболистов со времен Гаскойна.
"Испания давно стала конвейером. Только взгляните, кто из игроков ушел и кто пришел в их команду. Они произвели на свет больше игроков такого рода, чем какая-либо другая команда в мире".
"Единственным игроком такого рода у Англии, пока я живу, был Гаскойн. И я не уверен, что он развился в такого игрока. Скорее, это следствие уникального таланта".
"Я считаю, что прежде всего он обладал верой в свои способности. Когда ты обладаешь этой запредельной уверенностью, ты можешь принимать мяч под прессингом и проходить сквозь людей, пасовать сквозь людей. Ты веришь, что можешь это".
"Он был выдающимся игроком среди всех наций последнего времени. Он просто знал, что может брать мяч и удерживать его против любого соперника".
"Сейчас на юниорском уровне уделяется повышенное внимание технической подготовке игроков. На этом делается акцент при работе с детьми пяти, шести, семи лет. Их учат лучше держать мяч и играть с мячом. Мы уже наблюдаем это в некоторых наших юниорских командах".
"Однако потребуется некоторое время, прежде чем эти игроки повзрослеют", — цитирует Саутгейта Daily Express.
10.09.2018 09:00
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Не знаю, как насчёт Гаскойна, но сейчас в английских апз явный дефицит. И это главная проблема сборной. Всё время бесит упорство с каким Саутгейт доверяет место в старте Алли и Лингарду, но если подумать, то у него тупо нет выбора. Лаллана уже спится походу, Баркли сверкнул, получил по ехали в баре и тоже сднился, Лофтус-Чик, хоть и кажется норм вариантом, но его бракует уже третий тренер, значит не всё ровно у него. Так что необходимы реально новые Гаскойн, Лэмпс, Джеррард...
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