Клопп: "Робертсон уже лидер, а будет только лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что назначение Энди Робертсона капитаном сборной Шотландии лишь поможет защитнику развить свои лидерские качества.

После своего переезда на "Энфилд" их "Халла" летом 2017 Робертсон зарекомендовал себя одним из лучших левых защитников в Премьер-Лиге. А на прошлой неделе Энди стал капитаном шотландской сборной на постоянной основе.



Клопп одобряет это решение своего коллеги Алекса Маклиша и верит, что 24-летний Робертсон готов вести партнеров за собой.



"Энди славный малый, он очень умен, и определенно может быть лидером в будущем. За пару лет нашей совместной работы он сделал большие шаги, и еще больше — за последние четыре-пять лет, когда толком началась его карьера".



"Это действительно славная история, и теперь он стал "Храбрым сердцем" для Шотландии. Он сможет справиться с ответственностью быть капитаном. Он все еще молод, но уже лидер, а в будущем будет только лучше", — цитирует Клоппа Daily Star.