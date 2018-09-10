Саутгейт не уверен насчет продления своего контракта

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил сомнения насчет продления своего контракта, истекающего после Евро-2020.

После яркого выступления англичан на Чемпионате Мира в России FA выразила желание продлить сотрудничество с Саутгейтом до следующего мундиаля, который пройдет в Катаре 2022 году.



Пресса сообщала, что желание Ассоциации поскорее заключить новую сделку с Гаретом вызвано в том числе и опасениями насчет интереса клубов Премьер-Лиги к 48-летнему специалисту.



Однако Саутгейт не спешит садиться за стол переговоров, хотя и уверяет, что обожает свою работу. Гарет не смог пообещать, что англичан в Катар через четыре года повезет именно он.



"В первую очередь — и это самое важное — от меня требуется 100-процентная концентрация на своей работе, ничего кроме. У меня есть контракт. Мое будущее связано на два года вперед и охватывает Чемпионат Европы, некоторые матчи которого пройдут на "Уэмбли", что будет великолепным опытом".



"Мой фокус целиком на этом. Я абсолютно понимаю, что сопутствует этой работе, поэтому отвлекающие факторы — не проблема для меня".



"Я хочу участвовать в матчах, которые имеют значение. Уверен, в процессе выступления на Чемпионате Мира я получил опыт, который ничем не уступает опыту работы в каком-либо клубе или какой-либо сборной, поэтому я чувствую себя абсолютно комфортно в этой ситуации, а что будет дальше, еще предстоит решить".



"Как я уже сказал, у меня есть контракт, и я получаю удовольствие от своей работы. Я люблю те вызовы, которые передо мной возникают".



"Думаю, в конце концов это не то, что стоит обсуждать на публику. Думаю, будет правильно сосредоточиться на работе, а когда будет, что объявить, мы объявим", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.