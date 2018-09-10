Зидан объявил о скором возвращении к тренерской работе

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан, которого связывают с назначением в "Манчестер Юнайтед", заявил о своих планах скоро вернуться к тренерской работе.

В минувший уикенд Daily Mirror сообщило, что Зидан ожидает получить приглашение от "красных дьяволов", если те все-таки расстанутся с Жозе Моуриньо. Утверждалось, что Зидан рассказал об этом своим друзьям и полон желания попробовать себя в Премьер-Лиге.



Кроме того, издание утверждало, что Зидан уже анализирует состав "Юнайтед" и определил ряд игроков, включая Тони Крооса, Тиаго Алькантару, Хамеса Родригеса и Эдинсона Кавани, которых он хотел бы привести на "Олд Траффорд" в случае своего назначения.



Дополнительно подлил масла в огонь сам Зидан. 46-летний француз предупредил "дьяволов", что не готов ждать вечно и вскоре надеется подыскать себе клуб.



"Вне всяких сомнений, скоро я вернусь к тренерской работе, потому что это то, чем я наслаждаюсь", — сообщил Зидан испанскому телеканалу TVE.