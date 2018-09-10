Чемпионшип. Расклады после старта

Чемпионшип — турнир из категории тех, где любые прогнозы — дело неблагодарное. Потому и обзор фаворитов тут лучше делать уже после нескольких сыгранных туров. Международный перерыв на матчи сборных в клубном футболе — отличная возможность разобраться в том, от кого же можно ждать хороших результатов в первом дивизионе в этом сезоне и чьи шансы на выход в Премьер-Лигу наиболее высоки.

Традиционно число претендентов на повышение в классе на старте сезона Чемпионшипа насчитывает 10-12 клубов. Также, по традиции, здесь появляется и кто-то неожиданный, на кого не ставил никто. Два года назад такой командой стал "Хаддерсфилд" Дэвида Вагнера, в прошлом сезоне удивил "Кардифф" Нила Уорнока, а сейчас в числе лидеров числится "Болтон" Джимми Филлипса и Фила Паркинсона. "Скакуны" только недавно вернулись из Лиги Один и в прошлом сезоне отчаянно сражались за выживание, сохранив прописку в Чемпионшипе на последних минутах матча с "Ноттингемом".



Сложно сказать, насколько удачным будет продолжение сезона для "Болтона" после хорошего старта, но, кроме "скакунов", есть и другие команды, способные удивить: вернувшийся из Лиги Один "Блэкберн" Тони Мобрея, кубковый "Уиган" с Уиллом Григгом, который очень даже "on fire". Или значившиеся в числе претендентов на что-то большое и денежное еще в прошлом сезоне "Бристоль Сити" и "Брентфорд".



Высоко расположился и "Шеффилд Юнайтед" — Крис Уайлдер уже второй год руководит "клинками", собрав команду, где хватает опытных игроков. Хорошо знакомы по выступлениям в элите Энда Стивенс, Ричард Стирмен, Мартин Крэйни, Оливер Норвуд. В прошлом сезоне много забивал Леон Кларк, но сейчас лидером атак "Шеффилда" снова стал Билли Шарп — воспитанник клуба, который дважды покидал команду, не сумев проявить себя здесь, чтобы заиграть в любимом клубе в зрелом возрасте после третьей попытки.



"Лидс Юнайтед": Спой, птичка!



Приход Марсело Бьелсы в "Лидс" сам по себе привлек внимание к этой и без того популярной в Чемпионшипе команде, а после феерического старта "павлины" стали самой обсуждаемой командой лиги. Марсело Бьелса — представитель того редкого сейчас класса тренеров, которым не нужны трансферы, чтобы сделать команду сильнее. Бьелса не занимается трансферами — он может только указать позиции, требующие усиления. По большому счету ему все равно, кого тренировать, главное — чтобы у команды был достаточно высок общий уровень таланта и мастерства, а у игроков — идеальный трудовой кодекс и желание прогрессировать.



Бьелса не работает с командами, у которых все и так хорошо — его приглашают те, кто уже отчаялся вернуться на былой уровень и хочет рискнуть. Такими командами были "Атлетик", "Марсель", "Лацио", "Лилль", а уж многострадальный в последнее десятилетие "Лидс" может сравниться в Чемпионшипе по несоответствию исторического статуса с действительностью, разве что с "Ноттингем Форест", где Бьелса также был бы вполне уместен.



Чтобы не превращать обзорный материал по всей лиге в описание происходящего в "Лидсе" (уверен — Бьелса и "павлины" дадут повод и для отдельной статьи) скажем главное: Бьелса сумел удивить и зажечь в "Лидсе" всех. Начал он с того, что загнал команду на уборку территории базы, чтобы показать, сколько времени нужно провести за работой среднестатистическому болельщику "Лидса", чтобы заработать на билет на игру. Далее — традиционные тактические новшества, которыми Бьелса способен удивить любого.



Его команда меняет схемы как перчатки, но самое главное — старается играть в комбинационном стиле, с четкой ставкой на атаку против любого соперника и игру в пас. На старте сезона за "Лидсом" приятно наблюдать: хороши вингеры Пабло Эрнандес и Альоски, забивает оказавшийся на острие атаки их коллега Кемар Руф, пришлись ко двору новички Барри Дуглас и Матеуш Клих. Бьелса не боится доверять юному голкиперу Пикоку-Фарреллу, раскрывает лучшие качества игроков, которые ему достались.



Важнее всего, чтобы в "Лидсе" не произошло того, что случалось с Марсело во всех его европейских клубах — спада, размолвки с руководством и довольно быстрого расставания. Но тут действительно есть шанс на то, что Бьелса нашел свое идеальное место работы, ведь уже сейчас его просто боготворят на "Элланд Роуд" и считают Мессией, который вернет "павлинов" в элиту. Игроки верят в гениальность Бьелсы, так как уже смогли ощутить на себе волшебные перемены, произошедшие с ними при "Эль Локо". В этом союзе действительно что-то есть — неприкаянный, но гениальный (возможно — слишком гениальный) тренер и блуждающий в потемках великий клуб. По крайней мере, даже букмекеры верят в "Лидс" Бьелсы здесь и сейчас.



"Мидлсбро": уже не Boring Borough



Будет очень символично, если главным конкурентом "Лидса" в этом сезоне станет "Мидлсбро" Тони Пьюлиса — команда, которую уже сейчас можно назвать практически полной противоположностью зарождающегося детища Бьелсы. Тони Пьюлис — прагматик до мозга костей, но прагматик, который дает результат всегда и везде. "Мидлсбро" при предшественнике Пьюлиса Каранке показывал скучную игру, которая не подошла Премьер-Лиге. От Пьюлиса также не стоит ждать феерий, но "Мидлсбро" будет выигрывать часто, пусть и в большинстве случаев — минимально.



Совсем недавно "Лидс" и "Мидлсбро" сыграли между собой на "Элланд Роуд", и "речники" смотрелись неплохо на фоне получающего отличную прессу на старте противника. "Мидлсбро" был чуть резче и конкретнее, активно использовал фланги, а "Лидс" пытался разыгрывать мяч до верного, но с обороной "Боро" не справился, впервые в сезоне завершив игру без забитых голов — 0:0.



Состав у "Мидлсбро" опытный, с людьми, повышавшимися в классе и игравшими в Премьер-Лиге, а также несколькими талантами, которые могут пойти вверх при Пьюлисе — можно ждать прогресса от Бритта Ассомбалонги, Джордана Хагилла, Эшли Флетчера, Сэма Маккуина. Также можно быть уверенным, что "Боро" правильно распределит силы на длинный сезон, избежит затяжных спадов и будет в верхней части таблицы все время. В случае с "Лидсом" Бьелсы такой уверенности нет и близко, потому именно "Боро" назову главным фаворитом сезона. Потому что Пьюлис. Это достаточное объяснение.



"Вест Бромвич": на старых дрожжах



Выше всех из числа клубов, свалившихся из Премьер-Лиги, букмекеры оценивают шансы вернуться в Премьер-Лигу сходу "Вест Бромвича", и в этом нет ничего удивительного. Команда смогла сохранить достаточно сильный состав с целым рядом игроков, выделяющихся на этом уровне (Джей Родригес, Гиббс, Доусон, Хегази, Ливермор, Филлипс, Моррисон, Бэрри, Робсон-Кану, Брант). Есть у "Вест Бромвича" теперь и большой мастер забивать в Чемпионшипе Дуайт Гэйл, выигрывавший повышение с "Ньюкаслом", и парочка молодых талантов — Харви Барнс (аренда из "Лестера") и Джордан Леко.



Но самое главное, у "Вест Брома" есть тренер, который хорошо знаком с командой — едва не сотворивший чудо в конце прошлого сезона Даррен Мур. Этот ямайский специалист проявил себя удивительным мотиватором, когда оживил практически мертвую команду, и сейчас у него есть все шансы проявить себя уже в качестве долгосрочного менеджера клуба. Мощь атаки "Вест Бромвича" недавно ощутили на себе парни из КПР(7:1), да и с "Норвичем" Родригес, Робсон-Кану и компания порезвились на славу (4:3) — линию нападения "дроздов" можно назвать сильнейшей в лиге, а опыт и умение продуктивно использовать стандарты (Брант!) — также весьма крутые козыри в Чемпионшипе.



"Брентфорд": "пчелы", желающие догнать "чаек"



Из числа клубов, уже несколько сезонов претендующих на повышение в классе, выделяется "Брентфорд". Клуб из Западного Лондона принадлежит его давнему поклоннику Мэттью Бенхэму, который в свое время был соратником и товарищем Тони Блума из "Брайтона", но в какой-то момент с ним поссорился и стал его главным антагонистом. Оба бизнесмена отличаются аналитическим складом ума, работают в сфере генерирования вип-прогнозов на матчи Премьер-Лиги и желают поднять любые клубы детства. Блум пока что опережает Бенхэма на несколько шагов, но стабильность "Брентфорда" как претендента на повышение в последние сезоны достойна уважения.



Отлично начал сезон французский форвард Нил Мопэ, которого "пчелы" взяли у "Сент-Этьена" год назад, и в сотрудничестве с Олли Уоткинсом он может составить самую продуктивную пару форвардов лиги (на их счету сейчас восемь мячей из 10, забитых командой). "Брентфорд" умело использует стандарты, подает приличное количество угловых и производит впечатление организованной и управляемой команды, знающей себе цену.



"Астон Вилла": с Грилишем, но без Снодграсса



"Астон Вилла" была в шаге от возвращения в Премьер-Лигу в прошлом сезоне, но уступила в финале плей-офф "Фулхэму". В межсезонье клуб в очередной раз сменил владельцев — китаец Тони Ся продал контрольный пакет акций египтянину Нассефу Савирису, оставив себе 45% ценных бумаг. Это едва не привело к смене менеджера — новые люди в руководстве подумывали заменить Стива Брюса на Тьерри Анри, но быстро были приведены в чувство болельщиками.



Откровенно говоря, в прошлом сезоне у "Виллы" было куда больше шансов на повышение в классе, так как конкуренция в Чемпионшипе была ниже. Кроме того, сейчас "вилланы" уже скорее возрастная команда, чем опытная, а не отпущенный в "Тоттенхэм" Джек Грилиш вполне может скиснуть без Роберта Снодграсса, аренду которого в "Вест Хэме" продлить не удалось. Взяли у "Эвертона" Боласи — но он после тяжелой травмы совсем не тот, что был в "Кристал Пэлас".



"Стоук": самый богатый претендент



Не слишком удачно стартовал "Стоук", но "гончарам" вполне под силу раскачаться по ходу сезона. По финансовым возможностям клуб, принадлежащей семейству Коатс — создателям и владельцам самой мощной онлайн букмекерской конторы мира Bet365 — превосходит всех в лиге, но новому менеджеру Гари Роуэтту нужно время, чтобы разобраться в наследстве, доставшемся ему от Марка Хьюза и Пола Ламберта.



Состав "Стоука" все еще неплох, но тут хватает игроков с низким трудовым кодексом (Афеллай, Кркич, Берахино), из-за которых "гончары" во многом и свалились в Чемпионшип. Пришли Беник Афобе, Сэм Клукас, Том Инс, Эшли Уильямс, Джеймс Макклин — люди, выигрывавшие повышение в классе и опытные на этом уровне. Остались Джек Батленд, Джо Аллен, Райан Шаукросс, Питер Крауч, Даррен Флетчер, а с таким костяком "Стоук" обязан быть в числе претендентов на повышение.



"Дерби Каунти": Лэмпард и помощники



Гари Роуэтт покинул "Дерби", посчитав "Стоук" более перспективным для себя вариантом, но оставил после себя вполне квалифицированную команду, способную попасть как минимум в плей-офф. В "Дерби" сейчас, конечно же, в первую очередь привлекает фигура менеджера — начинающего тренерскую карьеру Фрэнка Лэмпарда. Что интересно, получил свою первую работу Фрэнк одновременно со Стивеном Джеррардом, и тут снова не избежать сравнений, которые сопровождали игровую карьеру талантливых полузащитников.



Если Стиви Джи выбрал достаточно "лайтовый" старт с клубом, который в лучшем случае будет в Шотландии вторым, а в худшем — третьим, то Лэмпс взялся за работу на порядок более сложную. "Дерби" уже несколько сезонов ходит в претендентах на повышение в классе, но владелец клуба Мел Моррис не спешит разбрасываться деньгами и верит в то, что удачу принесет именно правильное тренерское назначение.



У Фрэнка Лэмпарда-младшего есть два весомых козыря на трибунах и дома: советы отца Фрэнка Лэмпарда-старшего и дяди Харри Рэднаппа, не последних людей в профессии, которую осваивает легенда "Челси". Состав у "баранов" неплохой — уж точно не слабее того, что есть у Тони Пьюлиса и Марсело Бьелсы, но по части тренерского опыта Фрэнк даже с советами мудрых родственников выглядит ребенком на фоне валлийца с аргентинцем, что может сказаться в итоге. В любом случае, тренерский потенциал Лэмпса-младшего не обсуждается — как игрок он был очень умным и дальновидным исполнителем, отменно читал игру, а как человек всегда отличался эрудицией, разносторонними интересами и интеллектом.



"Бристоль Сити": кубковые бойцы



Многих в прошлом сезоне очаровал "Бристоль Сити", удачно сыгравший в Кубке Лиги и смотревшийся бодрячком на фоне клубов Премьер-Лиги: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас" и "Уотфорда". Только "горожане" смогли выбить "малиновок" в полуфинале, но при этом команда Ли Джонсона показала себя очень достойно. В этом сезоне "Сити" уже вылетел из Кубка Лиги, уступив "Плимуту", и собирается на кубковые соревнования не отвлекаться, сосредоточившись на главном — борьбе за путевки в Премьер-Лигу.



Клубу очень нужны деньги, чтобы избежать финансовых проблем, а получить их проще всего пробившись в Премьер-Лигу. "Бристоль" потерял лидера прошлого сезона Бобби Рида, который отправился в "Кардифф", но раззабивался на старте сезона австриец Андреас Вайманн, заменивший Бобби в роли легкого форварда. В роли же столба будет неплох сенегалец Фамара Дьедью, забивший 13 голов в прошлом сезоне и уже отличившийся в своем пока что единственном матче сезона нынешнего.



"Суонси": волшебник из Швеции



Пока что довольно скромно стартовал "Суонси", но у этой команды также остался достаточно сильный состав, к тому же валлийцы смогли пригласить достаточно интересного менеджера. Грэм Поттер в прошлом сезоне стал настоящим открытием в Лиге Европы вместе со своим "Эстерсундом", а теперь попробует применить свои волшебные методы работы в Чемпионшипе, где его хотели заполучить многие клубы, но соблазнил контрактом "Суонси".



Пока что Поттер знакомится с командой, а ее лидером обещает стать форвард Олли Макберни, которого всегда легко заметить на поле по манере играть со спущенными гетрами без щитков. Шотландец хорошо знаком с Чемпионшипом в отличие от многих одноклубников, так как прошлый сезон провел на правах аренды в "Барнсли" и был очень хорош в составе "дворняжек" — хоть ему и не удалось спасти скромную команду от вылета, но девять мячей Макберни во втором круге подарили надежду "Барнсли". Вообще, сейчас в "Суонси" на удивление много шотландцев — кроме Макберни, это форвард Маккей и полузащитники Байерс и Фултон. Прогнозируемо прибавилось шведов — к голкиперу Нордфельдту и Мартину Олссону, которые были и в Премьер-Лиге, прибавились полузащитники Асоро и Марич.



Пока что лидируют после шести туров "Лидс" и "Мидлсбро", набравшие хороший ход на старте, но дистанция в 46 туров обещает стать долгой прогулкой для всех 24 клубов, и декорации на вершине таблицы могут еще несколько раз измениться. Тем и интересен Чемпионшип.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru