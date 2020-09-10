Терри не сможет сыграть против команды Джеррарда

В случае перехода в московский "Спартак" экс-защитник "Челси" Джон Терри будет лишен возможности сыграть против "Рейнджерс", команды своего бывшего партнера по сборной Англии Стивена Джеррарда.

Как известно, в данный момент 37-летний Терри находится на пороге подписания контракта с российским клубом, где он будет получать 1.8 миллионов фунтов в год "чистыми".



Однако помочь "Спартаку" в Лиге Европы опытнейший защитник не сможет. Как напоминает Daily Mirror, участвующим в европейских турнирах клубам было разрешено заявлять игроков только до 3 сентября.



Таким образом, Терри пропустит обе встречи с Джеррардом на групповом этапе и в лучшем случае сможет сыграть только в плей-офф, если "Спартак" туда доберется.