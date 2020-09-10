Терри не сможет сыграть против команды Джеррарда

Стивен Джеррард и Джон Терри В случае перехода в московский "Спартак" экс-защитник "Челси" Джон Терри будет лишен возможности сыграть против "Рейнджерс", команды своего бывшего партнера по сборной Англии Стивена Джеррарда.

Как известно, в данный момент 37-летний Терри находится на пороге подписания контракта с российским клубом, где он будет получать 1.8 миллионов фунтов в год "чистыми".

Однако помочь "Спартаку" в Лиге Европы опытнейший защитник не сможет. Как напоминает Daily Mirror, участвующим в европейских турнирах клубам было разрешено заявлять игроков только до 3 сентября.

Таким образом, Терри пропустит обе встречи с Джеррардом на групповом этапе и в лучшем случае сможет сыграть только в плей-офф, если "Спартак" туда доберется.



Метки Джеррард, Рейнджерс, Спартак, Терри

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2018 00:05

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