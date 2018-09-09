Ван дер Сар не променяет "Аякс" на "Юнайтед"
Генеральный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар исключил свое возвращение в "Манчестер Юнайтед".
Ван дер Сар, отыгравший шесть лет на "Олд Траффорд" в качестве голкипера, называется одним из кандидатов на должность технического директора, которую планируют создать в своем клубе "красные дьяволы" после невыразительного летнего трансферного окна.
Однако 47-летний голландец связывает свое будущее с клубом из Амстердама. Ван дер Сар будет и дальше развивать модель "Аякса", который отыскивает талантливых игроков, развивает их, а затем выгодно продает.
"Я видел эту историю в прессе насчет "Юнайтед" несколько недель назад, но это чепуха. У меня есть двухлетний контракт. "Аякс" — мой клуб, и я бы хотел остаться здесь подольше. Наше стремление к успеху и желание его добиваться — это красиво", — цитирует Ван дер Сара Sky Sports.
Добавим, среди прочих кандидатов на роль технического директора "Юнайтед" называются Дэн Эшуорт из FA, Пол Митчелл из "РБ Лейпциг" и Мончи из "Ромы".
09.09.2018 22:00
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Последние комментарии:
обоссал скамцо
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Так это он Клюйверта в Рому продал вместо Юнайтед. Откуда этот хейт к бывшему клубу?!
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Хорошо устроился
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