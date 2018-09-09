Ван дер Сар не променяет "Аякс" на "Юнайтед"

Эдвин Ван дер Сар Генеральный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар исключил свое возвращение в "Манчестер Юнайтед".

Ван дер Сар, отыгравший шесть лет на "Олд Траффорд" в качестве голкипера, называется одним из кандидатов на должность технического директора, которую планируют создать в своем клубе "красные дьяволы" после невыразительного летнего трансферного окна.

Однако 47-летний голландец связывает свое будущее с клубом из Амстердама. Ван дер Сар будет и дальше развивать модель "Аякса", который отыскивает талантливых игроков, развивает их, а затем выгодно продает.

"Я видел эту историю в прессе насчет "Юнайтед" несколько недель назад, но это чепуха. У меня есть двухлетний контракт. "Аякс" — мой клуб, и я бы хотел остаться здесь подольше. Наше стремление к успеху и желание его добиваться — это красиво", — цитирует Ван дер Сара Sky Sports.

Добавим, среди прочих кандидатов на роль технического директора "Юнайтед" называются Дэн Эшуорт из FA, Пол Митчелл из "РБ Лейпциг" и Мончи из "Ромы".



Метки Аякс, Ван дер Сар, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 415

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  1. blackdreamer 09.09.2018 22:12 # blackdreamer
    обоссал скамцо

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  2. brown-ale 09.09.2018 22:11 # brown-ale
    Так это он Клюйверта в Рому продал вместо Юнайтед. Откуда этот хейт к бывшему клубу?!

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  3. chebrec 09.09.2018 22:06 # chebrec
    Хорошо устроился

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