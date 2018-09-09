Чилуэлл и Грей вызваны в сборную Англии

Молодые звезды "Лестера" Бен Чилуэлл и Демарай Грей были вызваны в сборную Англии в преддверии товарищеского матча против Швейцарии во вторник.

Изначально крайний защитник Чилуэлл и нападающий Грей были в заявке молодежной сборной Англии, однако в воскресенье тренер главной национальной команды Гарет Саутгейт принял решение перевести Бена и Демарая к себе.



Таким образом, 21-летний Чилуэлл и 22-летний Грей покинули лагерь молодежной сборной в Норвиче и отправились в Сент-Джордж Парк, где подопечные Саутгейта готовятся к матчу со швейцарцами.



Отметим, что этот товарищеский матч пройдет на "Кинг Пауэр", домашнем стадионе "Лестера". Возможно, Саутгейт это учел и решил, что отлично знакомая Бену и Демараю арена — лучшее место для их дебюта на взрослом уровне.



Sky Sports добавляет, что Чилуэлл будет призван заменить Люка Шоу, который против Испании в субботу получил травму головы и сегодня вернулся в "Манчестер Юнайтед".