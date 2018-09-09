Эллардайс "очень удивлен" слухами о новом контракте Мартиаля

Экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс выразил недоумение по поводу слухов о намерении "Манчестер Юнайтед" заключить новый контракт с нападающим Антони Мартиалем.

В прошлом месяце в английском прессе появилась информация, что "красные дьяволы" договариваются с игроком сборной Франции о новом пятилетнем соглашении.



Однако Большой Сэм этого понять не может и считает, что "Юнайтед", скорее, стоило избавиться от игрока, чья адаптация слишком затянулась.



"Я очень удивлен, что они предложили ему новый контракт на пять лет. Это уже четвертый сезон для парня в "Манчестер Юнайтед", и я не думаю, что кто-нибудь может сказать, что парень играет на стабильно хорошем уровне".



"Мы лишь видели проблески его таланта, хотя сейчас ему следовало бы блистать более регулярно. Ему следовало бы гораздо чаще показывать свою лучшую игру".



"Он поработал уже с двумя тренерами, и обоим тренерам оказалось сложно найти ему место в основном составе "Юнайтед", — цитирует Эллардайса Daily Star.