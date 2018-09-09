Эллардайс "очень удивлен" слухами о новом контракте Мартиаля

Антони Мартиаль Экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс выразил недоумение по поводу слухов о намерении "Манчестер Юнайтед" заключить новый контракт с нападающим Антони Мартиалем.

В прошлом месяце в английском прессе появилась информация, что "красные дьяволы" договариваются с игроком сборной Франции о новом пятилетнем соглашении.

Однако Большой Сэм этого понять не может и считает, что "Юнайтед", скорее, стоило избавиться от игрока, чья адаптация слишком затянулась.

"Я очень удивлен, что они предложили ему новый контракт на пять лет. Это уже четвертый сезон для парня в "Манчестер Юнайтед", и я не думаю, что кто-нибудь может сказать, что парень играет на стабильно хорошем уровне".

"Мы лишь видели проблески его таланта, хотя сейчас ему следовало бы блистать более регулярно. Ему следовало бы гораздо чаще показывать свою лучшую игру".

"Он поработал уже с двумя тренерами, и обоим тренерам оказалось сложно найти ему место в основном составе "Юнайтед", — цитирует Эллардайса Daily Star.



Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 09.09.2018 20:32 # hachidlo
    "Новый Анри" говорили они
    ох уж эти влажные мечты скума

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  2. ccchelsea 09.09.2018 20:27 # ccchelsea
    Что он несёт бля?

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  3. gio 09.09.2018 20:23 # gio
    Сэм не трогай влажные мечты скума. Пусть продлевают и не трогают никого. Чем дальше тем лучше для нас

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  4. mancunia-planet 09.09.2018 20:04 # mancunia-planet
    Этот жирный пидараз никак не заткнеться блеать заибал уже

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