Александер-Арнольд не планирует съезжать от родителей
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что пока не планирует съезжать от родителей.
В прошлом сезоне Трент ворвался в первую команду "Ливерпуля", воспользовавшись травмой Натаниэля Клайна. За год Александер-Арнольд дорос до игрока сборной Англии, с которой впоследствии уехал на Чемпионат Мира.
Несмотря на новый статус и пристальное внимание к себе, 19-летний защитник не планирует начинать взрослую и самостоятельную жизнь. Тинейджер готов и дальше выполнять работу по дому вроде мытья посуды.
"Переезд может и подождать. В отличие от пылесоса. Это моя домашняя работа. Я не лучший в этом деле и вообще мне больше нравится мыть посуду".
"Я благодарен родителям. Они всегда меня поддерживали, но напоминали, что только два процента парней становится профессионалами. Я знал, что с футболом может не срастись, поэтому получал образование и сидел с книжками", - рассказал Александер-Арнольд The Guardian.
09.09.2018 19:00
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Последние комментарии:
сосаузеров от родителей надо пинками гнать, иначе до гроба там будут торчать
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Обосцал всех понтовщиков пинсов, которые уже первый 1к евро бы спускали в дорогих ресторанах.
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Хороший мальчик. Родителей надо любить и уважать.
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некоторые пенсы сами живут с родаками до сих пор
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типичный колбасоид
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