Александер-Арнольд не планирует съезжать от родителей

Трент Александер-Арнольд Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что пока не планирует съезжать от родителей.

В прошлом сезоне Трент ворвался в первую команду "Ливерпуля", воспользовавшись травмой Натаниэля Клайна. За год Александер-Арнольд дорос до игрока сборной Англии, с которой впоследствии уехал на Чемпионат Мира.

Несмотря на новый статус и пристальное внимание к себе, 19-летний защитник не планирует начинать взрослую и самостоятельную жизнь. Тинейджер готов и дальше выполнять работу по дому вроде мытья посуды.

"Переезд может и подождать. В отличие от пылесоса. Это моя домашняя работа. Я не лучший в этом деле и вообще мне больше нравится мыть посуду".

"Я благодарен родителям. Они всегда меня поддерживали, но напоминали, что только два процента парней становится профессионалами. Я знал, что с футболом может не срастись, поэтому получал образование и сидел с книжками", - рассказал Александер-Арнольд The Guardian.



Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 09.09.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 601

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Последние комментарии:




  1. gio 09.09.2018 19:38 # gio
    сосаузеров от родителей надо пинками гнать, иначе до гроба там будут торчать

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  2. skychnie-oboi 09.09.2018 19:36 # skychnie-oboi
    Обосцал всех понтовщиков пинсов, которые уже первый 1к евро бы спускали в дорогих ресторанах.

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  3. scouser2005 09.09.2018 19:31 # scouser2005
    Хороший мальчик. Родителей надо любить и уважать.

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  4. toha-bludsikir 09.09.2018 19:22 # toha-bludsikir
    некоторые пенсы сами живут с родаками до сих пор

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  5. gio 09.09.2018 19:06 # gio
    типичный колбасоид

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