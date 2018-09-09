Александер-Арнольд не планирует съезжать от родителей

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что пока не планирует съезжать от родителей.

В прошлом сезоне Трент ворвался в первую команду "Ливерпуля", воспользовавшись травмой Натаниэля Клайна. За год Александер-Арнольд дорос до игрока сборной Англии, с которой впоследствии уехал на Чемпионат Мира.



Несмотря на новый статус и пристальное внимание к себе, 19-летний защитник не планирует начинать взрослую и самостоятельную жизнь. Тинейджер готов и дальше выполнять работу по дому вроде мытья посуды.



"Переезд может и подождать. В отличие от пылесоса. Это моя домашняя работа. Я не лучший в этом деле и вообще мне больше нравится мыть посуду".



"Я благодарен родителям. Они всегда меня поддерживали, но напоминали, что только два процента парней становится профессионалами. Я знал, что с футболом может не срастись, поэтому получал образование и сидел с книжками", - рассказал Александер-Арнольд The Guardian.