Окслейд-Чемберлен: "Иду на поправку"

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заявил, что сохраняет позитивный настрой, несмотря на то, что еще не скоро вернется в футбол.

Окслейд-Чемберлен находится вне игры с апреля, когда в победном для "красных" (5:2) матче Лиги Чемпионов против "Ромы" он получил тяжелейшую травму связок колена. Алекс был вынужден пропустить финал турнира и ЧМ-2018.

В прошлом месяце Юрген Клопп объявил, что экс-игрок "Арсенала" рискует целиком пропустить этот сезон. Возвращение Окслейд-Чемберлена до окончания кампании стало бы "бонусом", по словам главного тренера "Ливерпуля". Однако сам Алекс старается не падать духом.

"Это была очень серьезная травма. Подобное может случиться с любым из нас в любой момент, и конечно, с подобным никогда не бывает легко смириться и преодолеть".

"Я стараюсь сохранять позитивный настрой — такой уж у меня характер. Я чувствую, что так лучше всего, чтобы двигаться вперед. Я силен духом, и я определенно иду на поправку", — цитирует Окслейд-Чемберлена Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 781

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 09.09.2018 19:32 # liverpool1892est
    Давай АОЧ выздоравливай быстрее,ты нам нужен будешь в трудную минуту...Верю в этого чувака,огромный потенциал и характер чувствуется.Наш будущий КЭП!

    (ответить)

  2. mixmaster 09.09.2018 19:24 # mixmaster
    Здоровья, но он всегда травмат был

    (ответить)

  3. gwelddwyr 09.09.2018 18:57 # gwelddwyr
    Хороший парень, талантливый футболист. Здоровья ему!

    (ответить)

  4. meshuggah 09.09.2018 18:38 # meshuggah
    Здоровья

    (ответить)

  5. chebrec 09.09.2018 18:18 # chebrec
    Отголоски медштаба ггшного

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: