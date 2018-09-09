Окслейд-Чемберлен: "Иду на поправку"
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заявил, что сохраняет позитивный настрой, несмотря на то, что еще не скоро вернется в футбол.
Окслейд-Чемберлен находится вне игры с апреля, когда в победном для "красных" (5:2) матче Лиги Чемпионов против "Ромы" он получил тяжелейшую травму связок колена. Алекс был вынужден пропустить финал турнира и ЧМ-2018.
В прошлом месяце Юрген Клопп объявил, что экс-игрок "Арсенала" рискует целиком пропустить этот сезон. Возвращение Окслейд-Чемберлена до окончания кампании стало бы "бонусом", по словам главного тренера "Ливерпуля". Однако сам Алекс старается не падать духом.
"Это была очень серьезная травма. Подобное может случиться с любым из нас в любой момент, и конечно, с подобным никогда не бывает легко смириться и преодолеть".
"Я стараюсь сохранять позитивный настрой — такой уж у меня характер. Я чувствую, что так лучше всего, чтобы двигаться вперед. Я силен духом, и я определенно иду на поправку", — цитирует Окслейд-Чемберлена Liverpool Echo.
09.09.2018 18:00
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Давай АОЧ выздоравливай быстрее,ты нам нужен будешь в трудную минуту...Верю в этого чувака,огромный потенциал и характер чувствуется.Наш будущий КЭП!
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Здоровья, но он всегда травмат был
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Хороший парень, талантливый футболист. Здоровья ему!
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Здоровья
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Отголоски медштаба ггшного
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