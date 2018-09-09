Рамос рассказал об угрозах расправы над ним и его семьей

Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал, что ему и его семье поступали угрозы физической расправы после памятного финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Капитан Королевского клуба стал персоной нон грата для поклонников "красных" после того, как в финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве нанес травмы Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу, что оказало непосредственное влияние на исход поединка.



Накануне вечером 32-летний Рамос помог сборной Испании одержать волевую победу 1:2 над Англией в матче Лиги Наций, несмотря на неодобрительный гул с трибун "Уэмбли" каждый раз, когда Серхио касался мяча.



После матча в Лондоне Рамос поведал, что некоторые фанаты пересекли черту допустимого в своей ненависти к нему, однако Серхио по-прежнему не чувствует себя виноватым.



"Конечно, ты чувствуешь это, но мне удается отстраниться от таких вещей. Они не влияют на мою игру".



"Я бы хотел, чтобы меня приняли здесь иначе, потому что люди помнят лишь произошедшее в финале, и никто не помнит смертельные угрозы, которые поступали моей семьей и моим детям".



"Это очень чувствительная тема, поэтому некоторые, возможно, в шутку свистят на таком отличном стадионе, как этот. Моя же совесть чиста. Я уже все объяснил и не должен давать дополнительных объяснений", — цитирует Рамоса ESPN.