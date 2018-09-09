"Юнайтед" и "Сити" поспорят за Рубена Невеша в январе

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в зимнее трансферное окно.

Летом 2017 Невеш удивил многих, когда, имея на руках предложения от клубов из Лиги Чемпионов, отправился выступать за "волков" во второй английский дивизион.



Однако время показало, что 21-летний португалец не промахнулся. Рубен сыграл ключевую роль в завоевании командой Нуну Эшпириту Санту титула Чемпионшипа и прилагающейся к ней путевки в Премьер-Лигу.



Очень уверенно экс-игрок "Порту" смотрится и на уровне Премьер-Лиги, заинтересовав главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, который все еще находится в поисках центрального полузащитника после сорвавшихся трансферов Фреда и Жоржиньо.



В борьбе за Невеша "горожане" рискуют столкнуться с конкуренцией своих соседей из "Юнайтед". Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо является большим поклонником своего соотечественника и надеется, что в январе боссы клуба поддержат его на трансферном рынке, не сумев сделать это летом.



Как сообщает The Sun, битва двух гигантов может принести "Вулверхэмптону" около 60 миллионов фунтов. Преимуществом Моуриньо в борьбе за Невеша может стать тот факт, что у них с Рубеном общий агент в лице Жорже Мендеша.