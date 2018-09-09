Магуайр заключил новый контракт с "Лестером"

Центральный защитник "Лестера" Харри Магуайр заключил со своим клубом новый контракт на улучшенных условиях до 2023 года.

Напомним, Магуайр присоединился к "лисам" лишь перед стартом прошлого сезона, перебравшись из вылетевшего "Халла" за 17 миллионов фунтов. С тех пор Харри сыграл каждую минуту каждого матча "Лестера" в Премьер-Лиге.



Настоящее признание в глобальном масштабе 25-летний защитник получил минувшим летом, вместе со сборной Англии добравшись до полуфинальной стадии Чемпионата Мира в России.



Игра Магуайра на мундиале привлекла внимание "Манчестер Юнайтед", однако "Лестер" наотрез отказался от продажи своей звезды, а сам Харри не стал требовать отпустить его на "Олд Траффорд".



После закрытия трансферного окна клуб с "Кинг Пауэр" решил наградить ведущего игрока новым контрактом. Переговоры прошли гладко, и сегодня Магуайр связал свое будущее с "лисами" на ближайшие пять лет.



"С того самого момента, как я оказался в клубе, я всегда отмечал, как хорошо ко мне относятся здесь. Они дали мне возможность выступать в Премьер-Лиге и стали отличной платформой для меня, чтобы отправиться и проявить себя на Чемпионате Мира, поэтому я очень им благодарен. Я очень им обязан и нахожусь в предвкушении будущего", — сообщил Магуайр.



Daily Mirror передает, что новая сделка увеличила зарплату Магуайра с 45 до 80 тыс. фунтов в неделю.