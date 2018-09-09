Магуайр заключил новый контракт с "Лестером"

Харри Магуайр Центральный защитник "Лестера" Харри Магуайр заключил со своим клубом новый контракт на улучшенных условиях до 2023 года.

Напомним, Магуайр присоединился к "лисам" лишь перед стартом прошлого сезона, перебравшись из вылетевшего "Халла" за 17 миллионов фунтов. С тех пор Харри сыграл каждую минуту каждого матча "Лестера" в Премьер-Лиге.

Настоящее признание в глобальном масштабе 25-летний защитник получил минувшим летом, вместе со сборной Англии добравшись до полуфинальной стадии Чемпионата Мира в России.

Игра Магуайра на мундиале привлекла внимание "Манчестер Юнайтед", однако "Лестер" наотрез отказался от продажи своей звезды, а сам Харри не стал требовать отпустить его на "Олд Траффорд".

После закрытия трансферного окна клуб с "Кинг Пауэр" решил наградить ведущего игрока новым контрактом. Переговоры прошли гладко, и сегодня Магуайр связал свое будущее с "лисами" на ближайшие пять лет.

"С того самого момента, как я оказался в клубе, я всегда отмечал, как хорошо ко мне относятся здесь. Они дали мне возможность выступать в Премьер-Лиге и стали отличной платформой для меня, чтобы отправиться и проявить себя на Чемпионате Мира, поэтому я очень им благодарен. Я очень им обязан и нахожусь в предвкушении будущего", — сообщил Магуайр.

Daily Mirror передает, что новая сделка увеличила зарплату Магуайра с 45 до 80 тыс. фунтов в неделю.



Метки контракты, Лестер, Магуайр

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2018 15:10

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 09.09.2018 15:56 # recyjoed
    все правильно. смысл переходить в мю. надо ждать предложений от топ клубов

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  2. mikkiynwa 09.09.2018 15:49 # mikkiynwa
    Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч написал автобиографию. На страницах книги 37-летний футболист поведал любопытную историю о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прежние времена играл в «Манчестер Юнайтед».

    Рио Фердинанд рассказал нам историю о том, как Криштиану Роналду стоял голым перед зеркалом, проводил рукой по волосам и говорил: «Вау. Какой же я красивый!»

    Другие игроки «Юнайтед» хотели его позлить: «В любом случае Месси лучший игрок, чем ты». Он пожал плечами и улыбнулся: «Ну да. Зато Месси не выглядит так, как я».


    Всегда знал, что он пидор

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  3. gerrard08 09.09.2018 15:46 # gerrard08
    Чтд блет

    Тите признал ошибку ЧМ-2018:

    «Роберто Фирмино и Дуглас Коста заслуживают больше шансов проявить себя».

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  4. chebrec 09.09.2018 15:43 # chebrec
    Будущая легенда лестера

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  5. sausage 09.09.2018 15:34 # sausage
    Ну ладно валмин, наебнёт 0,5 и начинает бредить о наболевшем. Но на другом конце провода какой-то хуйлан, строя из себя состоявшуюся личность и норм пацана, по трезваку тратит время на звонки в другую страну, чтобы поприкалываться над бухариком. И кто из них при этом больший кончелыга?

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  6. narcot 09.09.2018 15:32 # narcot
    Жизнь-боль, когда в сборной такие бревна

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  7. liverpool1892est 09.09.2018 15:30 # liverpool1892est
    Золотой дождь в сторону скама:)

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  8. saxon 09.09.2018 15:16 # saxon
    -карьера
    -трофеи
    +контракт

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  9. staryi-eblan 09.09.2018 15:12 # staryi-eblan
    Снова Мю в грош не ставят

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