Клопп: "Джеррарду не нужны мои советы"

Клопп и Джеррард Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что Стивен Джеррард не нуждается в его советах насчет работы в шотландском "Рейнджерс".

Под руководством Джеррарда "Рейнджерс" пробились в групповую стадию Лиги Европы. С учетом всех турниров команда вообще потерпела только одно поражение после назначения Стивена.

Клопп внимательно наблюдает за успехами бывшего капитана "Ливерпуля" и считает, что Джеррард не нуждается в советах и проблемы сможет решить сам.

"Они были великолепны в Лиге Европы, и видно, что Стивен их сплотил. Мы контактируем с ним, общаемся, но не ради совета. Он в них не нуждается".

"Когда я начинал тренировать, я не спрашивал советов, потому что не знал, у кого их спросить. Стивен тоже не нуждается в них", - приводит слова Клоппа Goal.




Метки Джеррард, Клопп, Ливерпуль, Рейнджерс

Автор foxmcfc   

Дата 09.09.2018 15:00

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  1. kocherga 09.09.2018 15:24 # kocherga
    о боже да всем насрать

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  2. liverpool1892est 09.09.2018 15:07 # liverpool1892est
    Джеррард будет следующим коучем после Клоппа...Вообще следует признать,что благодаря Джеррарду я стал топить за Ливерпуль,после эпической битвы в Стамбуле 25 мая 2005 в финале ЛЧ...Ахренеть уже 13 лет прошло,а эти 6 минут которые потрясли меня,все стоят перед глазами...

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