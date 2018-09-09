Клопп: "Джеррарду не нужны мои советы"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что Стивен Джеррард не нуждается в его советах насчет работы в шотландском "Рейнджерс".
Под руководством Джеррарда "Рейнджерс" пробились в групповую стадию Лиги Европы. С учетом всех турниров команда вообще потерпела только одно поражение после назначения Стивена.
Клопп внимательно наблюдает за успехами бывшего капитана "Ливерпуля" и считает, что Джеррард не нуждается в советах и проблемы сможет решить сам.
"Они были великолепны в Лиге Европы, и видно, что Стивен их сплотил. Мы контактируем с ним, общаемся, но не ради совета. Он в них не нуждается".
"Когда я начинал тренировать, я не спрашивал советов, потому что не знал, у кого их спросить. Стивен тоже не нуждается в них", - приводит слова Клоппа Goal.
09.09.2018 15:00
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о боже да всем насрать
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Джеррард будет следующим коучем после Клоппа...Вообще следует признать,что благодаря Джеррарду я стал топить за Ливерпуль,после эпической битвы в Стамбуле 25 мая 2005 в финале ЛЧ...Ахренеть уже 13 лет прошло,а эти 6 минут которые потрясли меня,все стоят перед глазами...
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