Клопп: "Джеррарду не нужны мои советы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что Стивен Джеррард не нуждается в его советах насчет работы в шотландском "Рейнджерс".

Под руководством Джеррарда "Рейнджерс" пробились в групповую стадию Лиги Европы. С учетом всех турниров команда вообще потерпела только одно поражение после назначения Стивена.



Клопп внимательно наблюдает за успехами бывшего капитана "Ливерпуля" и считает, что Джеррард не нуждается в советах и проблемы сможет решить сам.



"Они были великолепны в Лиге Европы, и видно, что Стивен их сплотил. Мы контактируем с ним, общаемся, но не ради совета. Он в них не нуждается".



"Когда я начинал тренировать, я не спрашивал советов, потому что не знал, у кого их спросить. Стивен тоже не нуждается в них", - приводит слова Клоппа Goal.